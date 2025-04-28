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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы: утром потерян истребитель Су-27, пилот катапультировался, причины инцидента выясняет спецкомиссия

Киев • УНН

 • 2826 просмотра

28 апреля 2025 года во время боевого задания потерян истребитель Су-27. Пилот успешно катапультировался и доставлен в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.

Воздушные силы: утром потерян истребитель Су-27, пилот катапультировался, причины инцидента выясняет спецкомиссия

Утром 28 апреля во время боевого задания был потерян истребитель Су-27, пилот успешно катапультировался и доставлен в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает, причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражению воздушного нападения вражеских ударных БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил. Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное", - указали в ВС ВСУ.

Гибель пилота F-16 во время выполнения боевого задания: Зеленский заслушал доклады военных, выясняются все обстоятельства12.04.25, 14:59 • 3931 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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