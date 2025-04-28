Воздушные силы: утром потерян истребитель Су-27, пилот катапультировался, причины инцидента выясняет спецкомиссия

Утром 28 апреля во время боевого задания был потерян истребитель Су-27, пилот успешно катапультировался и доставлен в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает, причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражению воздушного нападения вражеских ударных БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил. Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное", - указали в ВС ВСУ.

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