Антикоррупционную инфраструктуру Украины необходимо очистить от российского влияния - Зеленский

Антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать, только без российского влияния, от которого ее необходимо очистить. Об этом в обращении заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, он провел разговоры с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, генеральным прокурором Русланом Кравченко и главой Службы безопасности Украины Василием Малюком.

Различные вызовы. Мы все это обсудили. Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны расследоваться - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что годами чиновники, сбежавшие из Украины, "почему-то спокойно живут за границей – в очень приятных странах и без юридических последствий".

Это ненормально. Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима. Важно, чтобы без россиян - подчеркнул Зеленский.

По его словам, важно, чтобы была "неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело".

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12414, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ поддержали 263 нардепа.

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал изменения в законодательство, принятые сегодня и которые, в частности, касаются работы органов прокуратуры в условиях военного положения. Он, в частности, отметил, что законодательные изменения касаются кадровых вопросов, которые дают возможность усилить кадровый потенциал органов прокуратуры.

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