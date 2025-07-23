Антикорупційну інфраструктуру України необхідно очмстити від російських впливів - Зеленський

Антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме, тільки без російських впливів, від яких її необхідно очистити. Про це у зверненні заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

За його словами, він провів розмови з керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком та головою Служби безпеки України Василем Малюком.

Різні виклики. Ми все це обговорили. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись

Він підкреслив, що роками посадовці, які втекли з України, "чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків".

Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян