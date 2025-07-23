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Антикорупційну інфраструктуру України необхідно очмстити від російських впливів - Зеленський

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з керівниками НАБУ, САП, Генпрокуратури та СБУ, наголосивши на необхідності очищення антикорупційної інфраструктури від російських впливів. Він підкреслив важливість невідворотності покарання та розслідування справ на мільярди, що роками "висять".

Антикорупційну інфраструктуру України необхідно очмстити від російських впливів - Зеленський

Антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме, тільки без російських впливів, від яких її необхідно очистити. Про це у зверненні заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, він провів розмови з керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком та головою Служби безпеки України Василем Малюком.

Різні виклики. Ми все це обговорили. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись

- зазначив глава держави.

Він підкреслив, що роками посадовці, які втекли з України, "чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків".

Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян

- наголосив Зеленський.

За його словами, важливо, щоб була "невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило".

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Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414, що регулює діяльність НАБУ та САП.

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ підтримали 263 нардепів.

Генпрокурор України Руслан Кравченко прокоментував зміни до законодавства, ухвалені сьогодні і які, зокрема, стосуються роботи органів прокуратури в умовах воєнного стану. Він, зокрема, зауважив, що законодавчі зміни стосуються кадрових питань, які дають можливість посилити кадровий потенціал органів прокуратури.

Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити22.07.25, 17:10 • 62475 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна
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