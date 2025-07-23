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Мужчина умер во время задержания полицией в Винницкой области: за дело взялось ГБР
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Мужчина умер во время задержания полицией в Винницкой области: за дело взялось ГБР
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Мужчина умер во время задержания полицией в Винницкой области: за дело взялось ГБР

Киев • УНН

 • 3102 просмотра

ГБР расследует обстоятельства гибели 51-летнего жителя Винницкой области, который умер во время задержания полицией 22 июля 2025 года. Мужчина, остановленный за движение на мопеде без номеров и шлема, потерял сознание после задержания и надевания наручников, умерев до приезда скорой.

Мужчина умер во время задержания полицией в Винницкой области: за дело взялось ГБР

Сотрудники ГБР расследуют обстоятельства гибели 51-летнего жителя Винницкой области во время задержания сотрудниками правоохранительного органа. Об этом в комментарии УНН заявила пресс-секретарь ТУ ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук.

Детали

По данным ГБР, инцидент произошел 22 июля 2025 года около 19:00 в поселке Погребище Первое Винницкого района. Правоохранители остановили мужчину, который двигался на мопеде без номерных знаков и защитного шлема. Во время общения мужчина отказался представиться и пытался сбежать. После задержания и надевания наручников, как сообщается, он внезапно потерял сознание.

По предварительным данным, правоохранители оказали мужчине домедицинскую помощь и вызвали скорую, однако он умер до ее приезда. Причину смерти установят медицинские эксперты - предварительно, речь идет о возможных проблемах с сердечно-сосудистой системой.

Сейчас ГБР проводит первоочередные следственные действия. Уже допрошены свидетели из числа местных жителей, изъято видео с нагрудных боди-камер. После анализа всех материалов будут приняты процессуальные решения, рассказали в ГБР.

Предварительная правовая квалификация - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением специальных средств без признаков пыток (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Винницкая областная прокуратура.

Дополнение

В полиции области сообщили, что во время общения с полицейскими 50-летний водитель, имевший признаки алкогольного опьянения, пытался сбежать, оказывал сопротивление, поэтому правоохранители приняли решение о задержании, во время которого самочувствие мужчины ухудшилось. Сотрудники полиции вызвали скорую и до прибытия врачей оказывали гражданину первую домедицинскую помощь, однако он умер. Предварительная причина, по данным полиции, - отрыв тромба. Тело мужчины направлено на СМЭ для установления окончательной причины смерти.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Винницкая область
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