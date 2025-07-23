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Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР
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Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР
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Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР

Київ • УНН

 • 2900 перегляди

ДБР розслідує обставини загибелі 51-річного жителя Вінниччини, який помер під час затримання поліцією 22 липня 2025 року. Чоловік, зупинений за рух на мопеді без номерів та шолома, втратив свідомість після затримання та одягання кайданки, померши до приїзду швидкої.

Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР

Працівники ДБР розслідують обставини загибелі 51-річного жителя Вінниччини під час затримання співробітниками правоохоронного органу. Про це у коментарі УНН заявила речниця ТУ ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

Деталі

За даними ДБР, інцидент стався 22 липня 2025 року близько 19:00 у селищі Погребище Перше Вінницького району. Правоохоронці зупинили чоловіка, який рухався на мопеді без номерних знаків і захисного шолома. Під час спілкування чоловік відмовився представитися та намагався втекти. Після затримання та одягання кайданок, як повідомляється, він раптово втратив свідомість.

За попередніми даними, правоохоронці надали чоловікові домедичну допомогу та викликали швидку, однак він помер до її приїзду. Причину смерті встановлять медичні експерти - попередньо, ідеться про можливі проблеми із серцево-судинною системою.

Наразі ДБР проводить першочергові слідчі дії. Уже допитано свідків із числа місцевих жителів, вилучено відео з нагрудних боді-камер. Після аналізу всіх матеріалів буде ухвалено процесуальні рішення, розповіли в ДБР.

Попередня правова кваліфікація - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням спеціальних засобів без ознак катування (ч. 2 ст. 365 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Доповнення

У поліції області повідомили, що під час спілкування із поліцейськими 50-річний водій, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, намагався втекти, чинив опір, тому правоохоронці прийняли рішення про затримання, під час якого самопочуття чоловіка погіршилося. Працівники поліції викликали швидку та до прибуття лікарів надавали громадянину першу домедичну допомогу, однак він помер. Попередня причина, за даними поліції, - відрив тромбу. Тіло чоловіка направлено на СМЕ для встановлення остаточної причини смерті.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Вінницька область
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