Білий дім втратив довіру до розслідування витоку інформації з Пентагону — скандал набирає обертів

У Білому домі мають серйозні сумніви щодо об’єктивності розслідування про витік секретної інформації з Пентагону, яке стало підставою для звільнення трьох високопосадових помічників міністра оборони Піта Гегсета.

Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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За інформацією, підозра у витоку була спочатку спрямована на старшого радника Гегсета — Дена Колдвелла, якого разом із ще двома співробітниками — Деріном Селніком і Коліном Керроллом — було звільнено минулого місяця.

Проте розслідування зайшло у глухий кут після того, як радникам повідомили, що ідентифікація помічників могла статися внаслідок незаконного прослуховування розмов Агентством національної безпеки (АНБ) без ордера — що є потенційно неконституційним.

Однак радники вважали це твердження помилковим і поскаржилися на те, що особистий адвокат Гегсета Тім Парлаторе, якому було доручено курирувати розслідування, надав їм сумнівну інформацію.

Зокрема, один із радників Трампа нещодавно сказав Гегсету, що, на його думку, Колдвелл або будь-хто зі звільнених помічників не злив чого-небудь, і що він підозрює, що розслідування було використане для того, щоб позбутися помічників, які брали участь у чварах із його першим керівником апарату Джо Каспером.

Кадрові у США після скандалу із витоком інформації: чи загрожує звільнення главі Пентагону Гегсету

Повідомляється, напружена ситуація ймовірно посилить тиск на Гегсета напередодні слухань у Сенаті наступного місяця і, в ширшому сенсі, на його офіс, який було охоплено розслідуванням витоку, яке триває вже майже місяць без будь-яких нових доказів або передання матеріалів у ФБР.

Пентагон від коментарів відмовився. Тим часом представник Білого дому сказав у своїй заяві:

Президент Трамп упевнений у здатності міністра забезпечити, щоб вище керівництво Міністерства оборони поділяло їхнє прагнення до відновлення армії, яка зосереджена на готовності, летальності та досконалості

Нагадаємо

Редактор видання "The Atlantic" Джефрі Голдберг повідомив, що його випадково додали до чату в Signal, де він став свідком обговорення майбутніх атак по хуситських об'єктах у Ємені.

Це викликало бурхливу дискусію в Білому домі: розпочато розслідування, і навіть ідеться про те, що радника з національної безпеки Майка Волца слід звільнити.

У свою чергу Дональд Трамп підтримав Майка Волца після інциденту з потраплянням головного редактора The Atlantic до закритого чату, де обговорювалися військові плани. Трамп заявив, що ситуація не вплинула на військову операцію.