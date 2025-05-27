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Белый дом потерял доверие к расследованию утечки информации из Пентагона — скандал набирает обороты

Киев • УНН

 • 662 просмотра

В Белом доме сомневаются в объективности расследования утечки из Пентагона. Расследование стало основанием для увольнения трех помощников министра обороны Пита Хегсета.

Белый дом потерял доверие к расследованию утечки информации из Пентагона — скандал набирает обороты

В Белом доме испытывают серьезные сомнения относительно объективности расследования об утечке секретной информации из Пентагона, которое стало основанием для увольнения трех высокопоставленных помощников министра обороны Пита Гегсета.

Об этом сообщает Politico, пишет УНН

Детали

По информации, подозрение в утечке было сначала направлено на старшего советника Гегсета — Дэна Колдвелла, которого вместе с еще двумя сотрудниками — Дэрином Селником и Колином Кэрроллом — уволили в прошлом месяце.

Однако расследование зашло в тупик после того, как советникам сообщили, что идентификация помощников могла произойти в результате незаконного прослушивания разговоров Агентством национальной безопасности (АНБ) без ордера — что является потенциально неконституционным.

Однако советники считали это утверждение ошибочным и пожаловались на то, что личный адвокат Гегсета Тим Парлаторе, которому было поручено курировать расследование, предоставил им сомнительную информацию.

В частности, один из советников Трампа недавно сказал Гегсету, что, по его мнению, Колдвелл или кто-либо из уволенных помощников не слил чего-либо, и что он подозревает, что расследование было использовано для того, чтобы избавиться от помощников, которые участвовали в распрях с его первым руководителем аппарата Джо Каспером.

Кадровые перестановки в США после скандала с утечкой информации: грозит ли увольнение главе Пентагона Хегсету01.05.25, 23:01 • 5198 просмотров

Сообщается, напряженная ситуация вероятно усилит давление на Гегсета в преддверии слушаний в Сенате в следующем месяце и, в более широком смысле, на его офис, который был охвачен расследованием утечки, которое длится уже почти месяц без каких-либо новых доказательств или передачи материалов в ФБР.

Пентагон от комментариев отказался. Тем временем представитель Белого дома сказал в своем заявлении:

Президент Трамп уверен в способности министра обеспечить, чтобы высшее руководство Министерства обороны разделяло их стремление к восстановлению армии, которая сосредоточена на готовности, летальности и совершенстве

Напомним 

Редактор издания "The Atlantic" Джефри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в чат в Signal, где он стал свидетелем обсуждения будущих атак по хуситским объектам в Йемене.

  Это вызвало бурную дискуссию в Белом доме: начато расследование, и даже речь идет о том, что советника по национальной безопасности Майка Волца следует уволить.  

В свою очередь Дональд Трамп поддержал Майка Волца после инцидента с попаданием главного редактора The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались военные планы. Трамп заявил, что ситуация не повлияла на военную операцию.    

Алина Волянская

Алина Волянская

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