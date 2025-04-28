США та Україна близькі до підписання угоди щодо корисних копалин "уже цього тижня" - FT

США та Україна близькі до підписання рамкової угоди щодо корисних копалин "уже цього тижня" після того, як Київ заявив, що досяг значної поступки від адміністрації Трампа, щоб не враховувати минулу військову допомогу, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Останні події, як зазначається, знаменують собою значний крок вперед після того, як церемонія підписання більш ранньої версії угоди була скасована в лютому на тлі публічних розбіжностей в Овальному кабінеті між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

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Високопоставлені українські чиновники, як зазначено, раніше повідомили Financial Times, що "запит США на використання доходів від угоди щодо корисних копалин для погашення минулої військової допомоги міг би підірвати суверенітет їхньої країни, потенційно зірвавши заявку України на вступ до ЄС і не був би схвалений парламентом країни".

Багато українських депутатів, включаючи деяких із правлячої партії Зеленського, висловили стурбованість з приводу угоди щодо корисних копалин і заявили FT, що не голосуватимуть за погану угоду.

Високопоставлені українські чиновники повідомили FT, що рамкова угода, яка перебуває на стадії завершення, поширюється на всі мінеральні ресурси, включаючи нафту і газ, а також на основні енергетичні активи на всій території України.

"Угода має відповідати європейським зобов'язанням і не повинна суперечити Конституції та законодавству України", - сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, натякаючи, що нова угода відповідає на запитання, що стосуються занепокоєння Києва.

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Київ і Вашингтон підписали меморандум про наміри на початку цього місяця, пообіцявши просунути угоду щодо частини інвестиційного фонду угоди з природних ресурсів та енергетичних активів України.

Переговори були настільки делікатними, що Зеленський на початку цього місяця наказав провести розслідування витоку попередньої пропозиції США, яка включала використання поліграфа для перевірки державних чиновників.

В інтерв'ю Fox News у неділю радник з національної безпеки США Майк Волц заявив, що він впевнений, що угода "буде укладена". "Переговірники наполегливо працювали на вихідних", - сказав він, додавши, що Трамп "сповнений рішучості зробити це".

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