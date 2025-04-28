США и Украина близки к подписанию соглашения по ископаемым "уже на этой неделе" - FT

США и Украина близки к подписанию рамочного соглашения по полезным ископаемым "уже на этой неделе" после того, как Киев заявил, что добился значительной уступки от администрации Трампа, чтобы не учитывать прошлую военную помощь, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Последние события, как отмечается, знаменуют собой значительный шаг вперед после того, как церемония подписания более ранней версии соглашения была отменена в феврале на фоне публичных разногласий в Овальном кабинете между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

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Высокопоставленные украинские чиновники, как указано, ранее сообщили Financial Times, что "запрос США на использование доходов от сделки по полезным ископаемым для погашения прошлой военной помощи мог бы подорвать суверенитет их страны, потенциально сорвав заявку Украины на вступление в ЕС и не был бы одобрен парламентом страны".

Многие украинские депутаты, включая некоторых из правящей партии Зеленского, выразили обеспокоенность по поводу сделки по полезным ископаемым и заявили FT, что не будут голосовать за плохую сделку.

Высокопоставленные украинские чиновники сообщили FT, что рамочная сделка, которая находится в стадии завершения, распространяется на все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, а также на основные энергетические активы на всей территории Украины.

"Соглашение должно соответствовать европейским обязательствам и не должно противоречить конституции и законодательству Украины", - сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, предположив, что новое соглашение направлено на решение проблем Киева.

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Киев и Вашингтон подписали меморандум о намерениях в начале этого месяца, пообещав продвинуть соглашение по части инвестиционного фонда сделки по природным ресурсам и энергетическим активам Украины.

Переговоры были настолько деликатными, что Зеленский в начале этого месяца приказал провести расследование утечки предыдущего предложения США, которое включало использование полиграфа для проверки государственных чиновников.

В интервью Fox News в воскресенье советник по национальной безопасности США Майк Уолц заявил, что он уверен, что сделка "будет заключена". "Переговорщики упорно трудились на выходных", - сказал он, добавив, что Трамп "полон решимости сделать это".

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