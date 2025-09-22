США та союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО: Волц на екстренному засіданні Радбезу ООН
Київ • УНН
Посол США в ООН Майк Волц вперше виступив перед Радою Безпеки, запевнивши, що Сполучені Штати та союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО. Це сталося на екстреному засіданні через порушення росією повітряного простору Естонії трьома винищувачами МіГ-31.
Майк Волц, посол США в ООН, уперше виступив перед Радою Безпеки у понеділок. Він запевнив, що Сполучені Штати та союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Волц виступив на екстреному засіданні найвпливовішого органу ООН, присвяченому недавньому вторгненню росії у повітряний простір Естонії.
"Як ми вже говорили дев'ять днів тому, Сполучені Штати підтримують наших союзників по НАТО у зв'язку з цими порушеннями повітряного простору", - заявив колишній конгресмен-республіканець.
"І я хочу скористатися цією першою нагодою, щоб повторити та підкреслити, що Сполучені Штати та наші союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО".
Нагадаємо
Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання через зухвале порушення росією повітряного простору Естонії.
Доповнення
Три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО піднялися на перехоплення, після чого літаки рф залишили територію Естонії.
Уряд країни повідомив, що ініціює консультації з союзниками за статтею 4 Північноатлантичного договору.
міноборони рф стверджує, що три російські винищувачі МіГ-31 здійснили "плановий переліт" з Карелії до Калінінградської області. Також в рф заявляли, що нібито політ проходив у суворій відповідності до Міжнародних правил, не порушуючи кордонів інших держав.