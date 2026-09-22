Посол США в ООН пояснив причину занепокоєння Трампа через російські НПЗ

Постійний представник США при ООН Майк Волтц пояснив слова президента США Дональда Трампа про проблеми російської нафтопереробної галузі після українських атак на нафтопереробні заводи. Про це повідомляє УНН посилаючись на заяву Волтца.

Деталі

Волтц пояснив, що така реакція президента США пов'язана з роллю росії на світовому ринку дизельного пального.

росія була нетто-експортером дизельного палива. Дизель використовується в тракторах, вантажівках, а також, очевидно, в нашій авіації та флоті. Ми не країна, де продукти йдуть безпосередньо з ферми на стіл. У нас ланцюжок від ферми до вантажівки і потім до столу. І одним із факторів світової інфляції є дизель - заявив представник США.

За його словами, дизельне пальне необхідне не лише для автомобільного транспорту. Воно широко використовується у сільському господарстві, вантажних перевезеннях, авіації та судноплавстві. Через це зміна його вартості впливає на ціни в інших галузях економіки.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп висловився про втрату рф контролю над виробництвом дизеля і наголосив на необхідності припинення війни рф проти України. На його заяву відреагував Президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що діалог з президентом Трампом триває і на столі є ідеї щодо наближення миру.

Трамп тиснутиме на Зеленського в Нью-Йорку, вимагаючи поступки щодо ударів по росії – The Guardian