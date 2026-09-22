Посол США в ООН объяснил причину обеспокоенности Трампа из-за российских НПЗ

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц объяснил слова президента США Дональда Трампа о проблемах российской нефтеперерабатывающей отрасли после украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на заявление Уолтца.

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Уолтц пояснил, что такая реакция президента США связана с ролью России на мировом рынке дизельного топлива.

Россия была нетто-экспортером дизельного топлива. Дизель используется в тракторах, грузовиках, а также, очевидно, в нашей авиации и флоте. Мы не страна, где продукты идут непосредственно с фермы на стол. У нас цепочка идет от фермы к грузовику, а затем к столу. И одним из факторов мировой инфляции является дизель - заявил представитель США.

По его словам, дизельное топливо необходимо не только для автомобильного транспорта. Оно широко используется в сельском хозяйстве, грузовых перевозках, авиации и судоходстве. Из-за этого изменение его стоимости влияет на цены в других отраслях экономики.

Напомним

Президент США Дональд Трамп высказался об утрате РФ контроля над производством дизеля и подчеркнул необходимость прекращения войны РФ против Украины. На его заявление отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что диалог с президентом Трампом продолжается и на столе есть идеи по приближению мира.

Трамп будет давить на Зеленского в Нью-Йорке, требуя уступок в вопросе ударов по России, — The Guardian