Все предложения по мирному урегулированию «на столе», но рф еще нужно подумать, что отвечает ее интересам. Об этом заявил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

путин отметил, что ответ рф на атаки Киева якобы «был настолько чувствительным», что тот попросил о перемирии.

По его словам, россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по москве и атаковала избирательные участки.

Все предложения по мирному урегулированию «на столе», но рф еще нужно подумать, что отвечает ее интересам