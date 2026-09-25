"рф еще предстоит подумать, что в ее интересах" — путин заявил, что все предложения по миру "на столе"
Киев • УНН
путин намекнул на готовность рф рассмотреть мирные предложения, но сначала определить собственные интересы. Он также пригрозил Киеву новым ответом.
Все предложения по мирному урегулированию «на столе», но рф еще нужно подумать, что отвечает ее интересам. Об этом заявил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
путин отметил, что ответ рф на атаки Киева якобы «был настолько чувствительным», что тот попросил о перемирии.
По его словам, россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по москве и атаковала избирательные участки.
Все предложения по мирному урегулированию «на столе», но рф еще нужно подумать, что отвечает ее интересам
Добавим
Несмотря на упоминания о мирных инициативах, путин добавил, что «Киев должен ощутить российский ответ на атаки по инфраструктуре и понять, что провокации и нагнетание ситуации ему не помогут».
Украина получила планы рф по зимним ударам по энергетике, террористы рассчитали количество оружия для каждого объекта — Шмыгаль24.09.26, 22:42 • 34096 просмотров