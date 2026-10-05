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Electrolux сокращает запланированное число увольнений в Италии — на что делают ставку

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

Electrolux сократила запланированное сокращение численности персонала в Италии до 1250 работников и будет делать ставку на добровольный уход. Компания также ищет покупателя для завода в Черрето-д’Эзи.

Electrolux сокращает запланированное число увольнений в Италии — на что делают ставку
Фото: REUTERS/GRETA ROSEN FONDAHN

В понедельник производитель бытовой техники Electrolux представил скорректированный план реструктуризации своей деятельности в Италии, предусматривающий меньшее количество сокращений рабочих мест и ставящий ставку на добровольное увольнение сотрудников. Об этом сообщили представители профсоюзов и министр промышленности Италии после переговоров в Риме, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам Джанлуки Фикко из профсоюза UILM, группа теперь планирует сократить около 1250 рабочих мест в Италии (650 рабочих и 600 офисных сотрудников), тогда как первоначально предусматривалось сокращение до 1700 человек.

Компания Electrolux отказалась от комментариев.

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В своих заявлениях профсоюзы отметили, что компания готова проводить сокращения штата путем введения схем временного увольнения и программ добровольного ухода из компании в течение трех лет, избегая принудительных увольнений.

Профсоюзы также добавили, что компания готова искать покупателя для своего завода по производству кухонных вытяжек в городе Черрето-д'Эзи (центральная Италия), который первоначально планировалось закрыть, и при этом продолжать производство до момента возможной продажи.

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"Наконец начинается новый этап. То, чего мы достигли сегодня, — это шаг в правильном направлении", — заявил министр промышленности Адольфо Урсо после переговоров с представителями профсоюзов и компании.

Джанлука Фикко из UILM отметил, что профсоюзы положительно восприняли обновленный подход Electrolux, но ожидают детального плана, который будет содержать информацию о компенсациях и стимулах для сотрудников, увольняющихся по программе добровольного ухода.

По словам представителей профсоюзов, в четверг Министерство промышленности проведет еще одну встречу для обсуждения деталей обновленного плана Electrolux.

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Антонина Туманова

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