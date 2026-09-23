В Великобритании крупнейшая компания по управлению активами планирует масштабное сокращение штата

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Британская компания Legal & General (LGEN.L) планирует сократить штат примерно на 10% (или примерно на 1000 рабочих мест) к середине 2027 года. Об этом в среду сообщил сотрудникам генеральный директор Антонио Симоэс, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что крупнейшая британская компания по управлению активами стремится оптимизировать расходы и повысить эффективность своей деятельности.

Запланированные сокращения являются частью стратегии Симоэса, направленной на упрощение структуры этой масштабной финансовой группы со 190-летней историей. Ранее компания уже продала своего застройщика жилья Cala и объединила инвестиционные подразделения, пообещав акционерам более высокую прибыль.

Акции L&G на момент последних торгов снизились на 0,8%, тогда как индекс FTSE 100 упал на 0,2%.

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Хотя с начала 2026 года цена акций выросла на 13%, в последние годы показатели компании уступали результатам конкурентов, таких как Aviva (AV.L), и общему рынку. Это породило предположения, что компания может стать объектом поглощения. Симоэс заявил, что компания не рассматривает возможность продажи.

"Чтобы успешно реализовать нашу стратегию, мы должны убедиться, что наши методы работы соответствуют тому бизнесу, которым мы становимся. Во всей структуре L&G нам необходимо изменить подходы к работе и благодаря этому стать более компактной организацией. К середине следующего года мы планируем сократить численность персонала примерно на 1000 должностей", — отметил Симоэс.

Он добавил, что за последнее десятилетие структура L&G стала чрезмерно сложной. Компания запускает программу добровольного сокращения штата, но не исключает и принудительных увольнений.

Представитель L&G сообщил, что эти изменения помогут компании сосредоточить инвестиции на сферах с наибольшим потенциалом роста, а также отметил, что по вопросу сокращений будут проводиться консультации с профсоюзами.

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Подразделение по управлению активами — одно из ключевых направлений бизнеса L&G (наряду со страхованием жизни и пенсионными продуктами) — не подвергнется сокращениям, поскольку в прошлом году прошло реструктуризацию.

Симоэс, возглавивший L&G в начале 2024 года, прилагает усилия для повышения эффективности деятельности и роста стоимости акций группы. В августе компания L&G сообщила о росте операционной прибыли по итогам полугодия и повысила ряд целевых показателей эффективности, хотя и отметила снижение количества сделок в сегменте выкупа пенсионных обязательств, несмотря на прогнозы относительно значительного объема будущих контрактов.