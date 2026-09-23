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У Британії найбільша компанія з управління активами планує масштабні скорочення штату

Київ • УНН

 • 1578 перегляди

Британська Legal & General планує скоротити близько 10% штату для спрощення структури й оптимізації витрат. Продаж компанії не розглядають.

У Британії найбільша компанія з управління активами планує масштабні скорочення штату
REUTERS/Alessia Pierdomenico

Британська компанія Legal & General (LGEN.L) планує скоротити штат приблизно на 10% (або близько 1000 робочих місць) до середини 2027 року. Про це в середу повідомив співробітникам генеральний директор Антоніо Сімоес, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання зауважує, що найбільша британська компанія з управління активами прагне оптимізувати витрати та підвищити ефективність своєї діяльності.

Заплановані скорочення є частиною стратегії Сімоеса, спрямованої на спрощення структури цієї масштабної фінансової групи зі 190-річною історією. Раніше компанія вже продала свого забудовника житла Cala та об’єднала інвестиційні підрозділи, пообіцявши акціонерам вищі прибутки.

Акції L&G на момент останніх торгів знизилися на 0,8%, тоді як індекс FTSE 100 упав на 0,2%.

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Хоча з початку 2026 року ціна акцій зросла на 13%, останніми роками показники компанії поступалися результатам конкурентів, таких як Aviva (AV.L), та загальному ринку. Це породило припущення, що компанія може стати об’єктом поглинання. Сімоес заявив, що компанія не розглядає можливість продажу.

"Щоб успішно реалізувати нашу стратегію, ми повинні переконатися, що наші методи роботи відповідають тому бізнесу, яким ми стаємо. У всій структурі L&G нам потрібно змінити підходи до роботи й завдяки цьому стати більш компактною організацією. До середини наступного року ми плануємо скоротити чисельність персоналу приблизно на 1000 посад", — зазначив Сімоес.

Він додав, що за останнє десятиліття структура L&G стала надмірно складною. Компанія запускає програму добровільного скорочення штату, але не виключає й примусових звільнень.

Представник L&G повідомив, що ці зміни допоможуть компанії зосередити інвестиції на сферах із найбільшим потенціалом зростання, а також зазначив, що щодо скорочень проводитимуться консультації з профспілками.

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Підрозділ управління активами — один із ключових напрямів бізнесу L&G (поряд зі страхуванням життя та пенсійними продуктами) — не зазнає скорочень, оскільки пройшов реструктуризацію минулого року.

Сімоес, який очолив L&G на початку 2024 року, докладає зусиль для підвищення ефективності діяльності та зростання вартості акцій групи. У серпні компанія L&G повідомила про зростання операційного прибутку за підсумками півріччя та підвищила низку цільових показників ефективності, хоча й відзначила зниження кількості угод у сегменті викупу пенсійних зобов’язань, попри прогнози щодо значного обсягу майбутніх контрактів.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Reuters