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Украина и Венгрия заговорили о новом этапе сотрудничества после встречи в Риме

Киев • УНН

 • 2596 просмотра

В Риме Украина и Венгрия обсудили поддержку евроинтеграции и гуманитарную помощь. Стороны договорились усилить межпарламентские контакты.

Украина и Венгрия заговорили о новом этапе сотрудничества после встречи в Риме

Украина и Венгрия обсудили восстановление активного сотрудничества между парламентами и дальнейшую поддержку европейской интеграции Украины. Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил после встречи со спикером Государственного собрания Венгрии Агнеш Форштгоффер в Риме, пишет УНН.

Подробности

По словам Стефанчука, стороны стремятся развивать отношения на основе взаимного уважения и добрососедства. Украинский спикер также рассказал о российских преступлениях против мирного населения.

Во время переговоров упомянули и трагические страницы истории обоих народов, в частности Голодомор в Украине и советские репрессии против венгров.

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Благодарен за подтверждение дальнейшей поддержки Украины, в частности гуманитарной помощи и нашего движения в Европейский союз

– отметил Стефанчук.

По его словам, венгерская коллега выразила солидарность с украинцами и заверила в готовности продолжать помощь.

Стороны также договорились активизировать межпарламентские контакты. Стефанчук получил приглашение посетить Будапешт, а Форштгоффер пригласила в Киев.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что, несмотря на сложную общую историю, Украина и Венгрия должны искать взаимопонимание и развивать сотрудничество.

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Степан Гафтко

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