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Україна та Угорщина заговорили про новий етап співпраці після зустрічі в Римі

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У Римі Україна й Угорщина обговорили підтримку євроінтеграції та гуманітарну допомогу. Сторони домовилися посилити міжпарламентські контакти.

Україна та Угорщина заговорили про новий етап співпраці після зустрічі в Римі

Україна та Угорщина обговорили відновлення активної співпраці між парламентами та подальшу підтримку української євроінтеграції. Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив після зустрічі зі спікеркою Державних зборів Угорщини Аґнеш Форштгоффер у Римі, пише УНН.

Деталі

За словами Стефанчука, сторони прагнуть розвивати відносини на основі взаємної поваги та добросусідства. Український спікер також розповів про російські злочини проти мирного населення.

Під час переговорів згадали й трагічні сторінки історії обох народів, зокрема Голодомор в Україні та радянські репресії проти угорців.

Угорщина підтвердила готовність допомагати Україні

Вдячний за підтвердження подальшої підтримки України, зокрема гуманітарної допомоги та нашого руху до Європейського Союзу

– зазначив Стефанчук.

За його словами, угорська колега висловила солідарність з українцями та запевнила у готовності продовжувати допомогу.

Сторони також домовилися активізувати міжпарламентські контакти. Стефанчук отримав запрошення відвідати Будапешт, а Форштгоффер запросив до Києва.

Голова Верховної Ради наголосив, що попри складну спільну історію Україна та Угорщина мають шукати порозуміння й розвивати співпрацю.

Мадяр заявив, що зустрінеться "віч-на віч" із Зеленським на саміті у Брюсселі14.10.26, 18:14 • 11663 перегляди

Степан Гафтко

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Верховна Рада України
Рим
Європейський Союз
Руслан Стефанчук
Угорщина
Будапешт
Україна
Київ