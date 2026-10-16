Україна та Угорщина заговорили про новий етап співпраці після зустрічі в Римі

Україна та Угорщина обговорили відновлення активної співпраці між парламентами та подальшу підтримку української євроінтеграції. Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив після зустрічі зі спікеркою Державних зборів Угорщини Аґнеш Форштгоффер у Римі, пише УНН.

За словами Стефанчука, сторони прагнуть розвивати відносини на основі взаємної поваги та добросусідства. Український спікер також розповів про російські злочини проти мирного населення.

Під час переговорів згадали й трагічні сторінки історії обох народів, зокрема Голодомор в Україні та радянські репресії проти угорців.

Вдячний за підтвердження подальшої підтримки України, зокрема гуманітарної допомоги та нашого руху до Європейського Союзу