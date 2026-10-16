Україна та Угорщина заговорили про новий етап співпраці після зустрічі в Римі
Київ • УНН
У Римі Україна й Угорщина обговорили підтримку євроінтеграції та гуманітарну допомогу. Сторони домовилися посилити міжпарламентські контакти.
Україна та Угорщина обговорили відновлення активної співпраці між парламентами та подальшу підтримку української євроінтеграції. Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив після зустрічі зі спікеркою Державних зборів Угорщини Аґнеш Форштгоффер у Римі, пише УНН.
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За словами Стефанчука, сторони прагнуть розвивати відносини на основі взаємної поваги та добросусідства. Український спікер також розповів про російські злочини проти мирного населення.
Під час переговорів згадали й трагічні сторінки історії обох народів, зокрема Голодомор в Україні та радянські репресії проти угорців.
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За його словами, угорська колега висловила солідарність з українцями та запевнила у готовності продовжувати допомогу.
Сторони також домовилися активізувати міжпарламентські контакти. Стефанчук отримав запрошення відвідати Будапешт, а Форштгоффер запросив до Києва.
Голова Верховної Ради наголосив, що попри складну спільну історію Україна та Угорщина мають шукати порозуміння й розвивати співпрацю.
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