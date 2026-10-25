Что празднуют 25 октября в Украине и мире

25 октября в мире отмечают Всемирный день оперы, Всемирный день спина бифида и гидроцефалии. В церковном календаре по новому стилю почитают святых мучеников Маркиана и Мартирия, а по старому стилю вспоминают святого священномученика Карпа, диакона Папилу и мученицу Агафонику, пишет УНН.

Всемирный день оперы (World Opera Day)

Праздничная дата, учреждённая в 2019 году по инициативе ведущих международных оперных ассоциаций — OPERA America, Opera Europa и Ópera Latinoamérica. Дата выбрана в честь дней рождения двух выдающихся композиторов: Жоржа Бизе и Иоганна Штрауса-сына.

День призван популяризировать оперное искусство как достояние мировой культуры, подчеркнуть его положительное влияние на эмоциональное состояние общества и развивать международное сотрудничество между музыкальными театрами.

Всемирный день макаронных изделий (World Pasta Day)

Учреждён в 1995 году во время Первого Всемирного конгресса пасты в Риме 40 производителями макаронных изделий со всего мира.

Событие подчёркивает культурное, экономическое и гастрономическое значение пасты как одного из самых популярных, доступных, питательных и экологически устойчивых продуктов питания на планете.

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Всемирный день спина бифида и гидроцефалии (World Spina Bifida and Hydrocephalus Day)

Масштабная дата, учреждённая Международной федерацией спина бифида и гидроцефалии.

Событие призвано повысить осведомлённость общества о врождённых пороках развития позвоночника и головного мозга, привлечь внимание к важности приёма фолиевой кислоты женщинами во время планирования беременности для профилактики дефектов нервной трубки плода, а также способствовать инклюзии и улучшению качества жизни пациентов с такими диагнозами.

День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины от 13 октября 1993 года и отмечаемый ежегодно в четвёртое воскресенье октября. Событие объединяет водителей гражданского, пассажирского и грузового транспорта, инженеров, ремонтников и строителей автомобильных дорог.

Праздник подчёркивает большое значение транспортной инфраструктуры и логистики для обеспечения экономической стабильности, обороноспособности государства и связи между регионами.

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По новому календарю православные и греко-католические верующие почитают память святых мучеников Маркиана и Мартирия — чтеца и диакона Афинского собора в Царьграде, которые служили сподвижниками святителя, Патриарха Павла Исповедника.

Во время господства арианской ереси при императоре Констанции они отказались отречься от Никейского символа веры и принять арианское учение, проявив непоколебимость, за что были казнены через усечение головы около 355 года.

По старому календарю верующие почитают память святых мучеников Карпа, епископа Фиатирского, диакона Папилы, Агафоники и Фавста, пострадавших за веру во время царствования императора Деция.

Отказавшись принести жертвы языческим богам перед правителем Валерием, они перенесли жестокие пытки и были казнены в Фиатире.

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