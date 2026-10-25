Что празднуют 25 октября в Украине и мире

$45.0550.44
ukenru
00:26 • 12070 просмотра
Украина перешла на зимнее время: часы перевели на час назад
24 октября, 21:28 • 18192 просмотра
Россия ударила реактивным дроном по Харькову: есть погибший
24 октября, 20:34 • 18636 просмотра
Украина физически не может использовать Starlink для дальних ударов — «Флеш» ответил МаскуPhoto
24 октября, 15:37 • 31225 просмотра
В Киеве произошла стрельба, есть погибший и раненый
24 октября, 14:19 • 30997 просмотра
Дожди в нескольких областях и туманы на западе: какой будет погода в Украине 25 октябряPhoto
24 октября, 11:43 • 34657 просмотра
Всего 24 ракеты для Patriot за 90 дней - Зеленский раскрыл объемы поставок
24 октября, 10:47 • 34865 просмотра
Зеленский ввёл санкции против причастных к производству российской баллистики
24 октября, 09:44 • 28693 просмотра
95% брони для ОПК и энергетики и координационный центр - разъяснили изменения в бронировании
24 октября, 08:37 • 26259 просмотра
Скорость Starlink восстановлена, до более чем 400 км/ч - министр обороны
24 октября, 08:20 • 24366 просмотра
Силы обороны поразили связанные с ракетной программой рф производства и самолёт - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
0м/с
97%
755мм
Популярные новости
До 12 возросло число раненых в результате атаки россиян на Синельниково Video24 октября, 18:57 • 6222 просмотра
Маск заявил, что Украина нарушила правила использования Starlink для ударов беспилотниками24 октября, 19:26 • 9828 просмотра
Войска рф вызвали аварийное обесточивание в одном из районов Винницкой области 24 октября, 19:56 • 5172 просмотра
Осколки дронов повредили автомобиль в центре Киева, есть пострадавший24 октября, 20:14 • 8154 просмотра
Это неправда: Стерненко опроверг заявление Маска об использовании Starlink для ударов24 октября, 21:59 • 3024 просмотра
публикации
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод24 октября, 10:00 • 37177 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 57554 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 56932 просмотра
Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение
Эксклюзив
23 октября, 10:30 • 50545 просмотра
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?23 октября, 07:42 • 56306 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Мелания Трамп
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Днепропетровская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
alyona alyona перенесла операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась на хирургическое вмешательствоPhoto24 октября, 17:07 • 20334 просмотра
Дрейк отметил 40-летие выступлением Backstreet Boys и подарками для гостей24 октября, 15:56 • 21703 просмотра
Квентин Тарантино показал первые 17 минут продолжения «Однажды в Голливуде»Video24 октября, 13:31 • 26444 просмотра
Арнольд Шварценеггер посоревновался с сыном в вырезании тыкв к ХэллоуинуPhoto24 октября, 10:41 • 31826 просмотра
Япония вводит исторические изменения для 1500-летней императорской монархии 24 октября, 09:10 • 32773 просмотра
Актуальное
Старлинк
Социальная сеть
Х-101
Северный поток — 2
The New York Times

Что празднуют 25 октября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 436 просмотра

В мире отмечают дни оперы, макарон, расщепления позвоночника и гидроцефалии. В Украине чествуют работников автотранспорта и святых мучеников.

Что празднуют 25 октября в Украине и мире

25 октября в мире отмечают Всемирный день оперы, Всемирный день спина бифида и гидроцефалии. В церковном календаре по новому стилю почитают святых мучеников Маркиана и Мартирия, а по старому стилю вспоминают святого священномученика Карпа, диакона Папилу и мученицу Агафонику, пишет УНН.

Всемирный день оперы (World Opera Day)

Праздничная дата, учреждённая в 2019 году по инициативе ведущих международных оперных ассоциаций — OPERA America, Opera Europa и Ópera Latinoamérica. Дата выбрана в честь дней рождения двух выдающихся композиторов: Жоржа Бизе и Иоганна Штрауса-сына.

День призван популяризировать оперное искусство как достояние мировой культуры, подчеркнуть его положительное влияние на эмоциональное состояние общества и развивать международное сотрудничество между музыкальными театрами.

Всемирный день макаронных изделий (World Pasta Day)

Учреждён в 1995 году во время Первого Всемирного конгресса пасты в Риме 40 производителями макаронных изделий со всего мира.

Событие подчёркивает культурное, экономическое и гастрономическое значение пасты как одного из самых популярных, доступных, питательных и экологически устойчивых продуктов питания на планете.

Думал, что гранты выигрывают только "свои": как кондитер с Киевщины начал создавать украинские макароны03.04.24, 10:44 • 28478 просмотров

Всемирный день спина бифида и гидроцефалии (World Spina Bifida and Hydrocephalus Day)

Масштабная дата, учреждённая Международной федерацией спина бифида и гидроцефалии.

Событие призвано повысить осведомлённость общества о врождённых пороках развития позвоночника и головного мозга, привлечь внимание к важности приёма фолиевой кислоты женщинами во время планирования беременности для профилактики дефектов нервной трубки плода, а также способствовать инклюзии и улучшению качества жизни пациентов с такими диагнозами.

День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины от 13 октября 1993 года и отмечаемый ежегодно в четвёртое воскресенье октября. Событие объединяет водителей гражданского, пассажирского и грузового транспорта, инженеров, ремонтников и строителей автомобильных дорог.

Праздник подчёркивает большое значение транспортной инфраструктуры и логистики для обеспечения экономической стабильности, обороноспособности государства и связи между регионами.

Киевсовет отклонил петицию о движении автотранспорта через мосты столицы во время воздушных тревог05.12.24, 18:24 • 20535 просмотров

По новому календарю православные и греко-католические верующие почитают память святых мучеников Маркиана и Мартирия — чтеца и диакона Афинского собора в Царьграде, которые служили сподвижниками святителя, Патриарха Павла Исповедника.

Во время господства арианской ереси при императоре Констанции они отказались отречься от Никейского символа веры и принять арианское учение, проявив непоколебимость, за что были казнены через усечение головы около 355 года.

По старому календарю верующие почитают память святых мучеников Карпа, епископа Фиатирского, диакона Папилы, Агафоники и Фавста, пострадавших за веру во время царствования императора Деция.

Отказавшись принести жертвы языческим богам перед правителем Валерием, они перенесли жестокие пытки и были казнены в Фиатире.

"Нет ничего святого": россияне ударили по церкви в Хмельницкой области — ОВА20.10.26, 01:44 • 9649 просмотров

Александра Месенко

ОбществоКультура
Рим
Украина