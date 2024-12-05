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Киевсовет отклонил петицию о движении автотранспорта через мосты столицы во время воздушных тревог

Киевсовет отклонил петицию о движении автотранспорта через мосты столицы во время воздушных тревог

Киев  •  УНН

 • 6052 просмотра

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Киевский городской совет отклонил петицию о разрешении движения автотранспорта с левого на правый берег во время тревог. Решение об ограничении движения принимает исключительно командование обороны Киева и может быть изменено только по рекомендации ГСЧС.

Петицию о разблокировании движения авто и общественного транспорта с левого берега на правый во время воздушных тревог было отклонено Киевсоветом.

Передает УНН со ссылкой на КМР.

Детали

В Киевсовете в ответе на петицию об ограничении движения транспорта объяснили, следующее:

Решение было принято Советом обороны Киева.

Изменения к этому решению могут быть внесены лишь при условии значительного улучшения ситуации с безопасностью в столице. То есть для изменений необходимо получить рекомендации от ГСЧС.

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Указывается, что решение об ограничении движения через мосты во время воздушной тревоги принимает исключительно командование группировки сил и средств обороны Киева. В то же время, городской совет и его органы не имеют полномочий менять это решение.

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