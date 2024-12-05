Киевсовет отклонил петицию о движении автотранспорта через мосты столицы во время воздушных тревог
Киев • УНН
Киевский городской совет отклонил петицию о разрешении движения автотранспорта с левого на правый берег во время тревог. Решение об ограничении движения принимает исключительно командование обороны Киева и может быть изменено только по рекомендации ГСЧС.
Петицию о разблокировании движения авто и общественного транспорта с левого берега на правый во время воздушных тревог было отклонено Киевсоветом.
Передает УНН со ссылкой на КМР.
Детали
В Киевсовете в ответе на петицию об ограничении движения транспорта объяснили, следующее:
Решение было принято Советом обороны Киева.
Изменения к этому решению могут быть внесены лишь при условии значительного улучшения ситуации с безопасностью в столице. То есть для изменений необходимо получить рекомендации от ГСЧС.
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Указывается, что решение об ограничении движения через мосты во время воздушной тревоги принимает исключительно командование группировки сил и средств обороны Киева. В то же время, городской совет и его органы не имеют полномочий менять это решение.
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