Киевщина получила престижный статус "Региональной инновационной долины" от ЕС
Киев • УНН
Европейская комиссия включила Киевскую область в список 151 региона со статусом "Региональная Инновационная Долина". Область получит 2,96 млн евро на реализацию 5-летнего проекта RIVCircular по программе Horizon Europe.
Европейская комиссия присвоила Киевской области знак "Региональная инновационная Долина". Киевщина - один из 151 региона, который получил этот статус. Об этом на странице в Facebook сообщил начальник киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
"Это признание, что наша область перспективна для воплощения передовых технологий и современных экономических моделей в унисон с ЕС. Для внедрения новейших подходов в экономике в том числе мы сможем использовать средства европейских фондов", – рассказал начальник КОВА.
С присуждением этого статуса на Киевщине начинается реализация масштабного 5-летнего проекта RIVCircular по программе Horizon Europe.
Участником консорциума, который будет воплощать его в жизнь, стал Департамент экономики Киевской ОВА.
Проект базируется на сотрудничестве 6 регионов в разных частях Европы: Южной-Мадрид (Испания), Центральной – Верхняя Франция (Франция), Северной – Инландет (Норвегия), Бранденбург (Германия), Восточной – Кошице (Словакия) и Киевская область (Украина).
В рамках проекта RIVCircular будет проведено шесть межрегиональных инновационных конкурсов с каскадным финансированием в сфере циркулярной экономики.
Ключевые приоритеты проекта:
- переработка строительных и сносных отходов;
- отходы как ресурс восстановления и энергии;
- переработка аккумуляторов электромобилей;
- циркулярная экономика в текстильной промышленности;
- улучшение цифровизации малых и средних предприятий в сфере циркулярной экономики.
Сумма проекта почти 20,9 млн евро. Срок его реализации – 5 лет. Установленный бюджет для Киевщины - 2,96 млн евро, из них: грантовые средства – 1,48 млн евро, софинансирование – 1,48 млн евро.
"Киевщина имеет мощный научно-технический потенциал, который теперь раскрывается на полную. Благодаря этому статусу регион будет привлекать больше инвестиций, талантов и инновационных проектов, способствуя экономическому развитию не только области, но и Украины в целом", – подчеркнул Руслан Кравченко.