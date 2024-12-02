Киевщина получила престижный статус "Региональной инновационной долины" от ЕС

Европейская комиссия присвоила Киевской области знак "Региональная инновационная Долина". Киевщина - один из 151 региона, который получил этот статус. Об этом на странице в Facebook сообщил начальник киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"Это признание, что наша область перспективна для воплощения передовых технологий и современных экономических моделей в унисон с ЕС. Для внедрения новейших подходов в экономике в том числе мы сможем использовать средства европейских фондов", – рассказал начальник КОВА.

С присуждением этого статуса на Киевщине начинается реализация масштабного 5-летнего проекта RIVCircular по программе Horizon Europe.

Участником консорциума, который будет воплощать его в жизнь, стал Департамент экономики Киевской ОВА.

Проект базируется на сотрудничестве 6 регионов в разных частях Европы: Южной-Мадрид (Испания), Центральной – Верхняя Франция (Франция), Северной – Инландет (Норвегия), Бранденбург (Германия), Восточной – Кошице (Словакия) и Киевская область (Украина).

В рамках проекта RIVCircular будет проведено шесть межрегиональных инновационных конкурсов с каскадным финансированием в сфере циркулярной экономики.

Ключевые приоритеты проекта:

переработка строительных и сносных отходов;

отходы как ресурс восстановления и энергии;

переработка аккумуляторов электромобилей;

циркулярная экономика в текстильной промышленности;

улучшение цифровизации малых и средних предприятий в сфере циркулярной экономики.

Сумма проекта почти 20,9 млн евро. Срок его реализации – 5 лет. Установленный бюджет для Киевщины - 2,96 млн евро, из них: грантовые средства – 1,48 млн евро, софинансирование – 1,48 млн евро.

"Киевщина имеет мощный научно-технический потенциал, который теперь раскрывается на полную. Благодаря этому статусу регион будет привлекать больше инвестиций, талантов и инновационных проектов, способствуя экономическому развитию не только области, но и Украины в целом", – подчеркнул Руслан Кравченко.