Где и когда в Киеве можно будет купить легальные новогодние елки-ответ КГГА
Киев • УНН
В Киеве с 5 по 31 декабря будут работать официальные елочные ярмарки. Деревья, выращенные на специальных плантациях, будут продавать коммунальные предприятия КГГА.
Официальные елочные ярмарки в Киеве заработают с 5 декабря, сообщили в четверг у КОГО, пишет УНН.
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"С 5 декабря в столице будут работать официальные елочные ярмарки, которые будут открывать постепенно. Киевляне смогут до 31 декабря приобрести новогодние деревья, выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств", - сообщил Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Как отмечается, покупка елок на официальных площадках важна в том числе для сохранения природных ресурсов и борьбы с нелегальной вырубкой лесов.
Перечень локаций-на сайте КГГА.
Продажу будут осуществлять коммунальные предприятия, подчиненные Департаменту промышленности и развития предпринимательства.
Стало известно, когда и где в Киеве откроют главную елку страны27 нояб. 2024, 07:49 • 18193 просмотра