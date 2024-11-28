Где и когда в Киеве можно будет купить легальные новогодние елки-ответ КГГА

Официальные елочные ярмарки в Киеве заработают с 5 декабря, сообщили в четверг у КОГО, пишет УНН.

детали

"С 5 декабря в столице будут работать официальные елочные ярмарки, которые будут открывать постепенно. Киевляне смогут до 31 декабря приобрести новогодние деревья, выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств", - сообщил Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Как отмечается, покупка елок на официальных площадках важна в том числе для сохранения природных ресурсов и борьбы с нелегальной вырубкой лесов.

Перечень локаций-на сайте КГГА.

Продажу будут осуществлять коммунальные предприятия, подчиненные Департаменту промышленности и развития предпринимательства.

Стало известно, когда и где в Киеве откроют главную елку страны