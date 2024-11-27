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Стало известно, когда и где в Киеве откроют главную елку страны

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Главную елку Украины установят на Софийской площади 2 декабря за средства меценатов. Торжественное открытие состоится 6 декабря, но нынешние празднования пройдут без массовых мероприятий.

В Киеве устанавливать главную елку страны начнут 2 декабря. Она, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Елку установят за средства меценатов, массовые мероприятия и ярмарки проводиться не будут. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА и мэра города Виталия Кличко.

Совет обороны проголосовал за установку и обустройство главной новогодней елки на территории Софийской площади с 02 декабря 2024 года до 10 января 2025 года. Как и предыдущие годы, она будет установлена исключительно за средства меценатов без привлечения бюджетных денег

- говорится в сообщении КГВА.

Как добавил мэр города Виталий Кличко, торжественное открытие елки запланировано в День Святого Николая, 6 декабря. 

Возле елки установят фотозону с qr-кодами благотворительных фондов и несколько домиков для продажи исключительно сувенирной продукции. Массовых мероприятий, ярмарок или других развлечений на Софийской площади не предусмотрено, добавил Кличко. 

"В Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники состоятся без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений. С соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии", - рассказал Кличко.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что решение по установке в Киеве главной елки будет приниматься в конце ноября. В случае согласования она традиционно будет располагаться на Софийской площади. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКиев
vitalii-klychkoВиталий Кличко
kievКиев