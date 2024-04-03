Думал, что гранты выигрывают только "свои": как кондитер с Киевщины начал создавать украинские макароны

Победитель конкурса социальных инициатив "Роби своє" Артем Розкокоха основал бизнес по производству макарон, передает УНН со ссылкой на спецпроект благотворительного фонда "МХП-Громаді" "Шо Там?".

Детали

Артем Розкокоха родом из села Барышевка Киевской области. С 16 лет парень учился кондитерскому делу у победительницы шоу "МастерШеф 2" Лизы Глинской, посещал ее мастер-классы, работал на кухне, а все заработанные средства вкладывал в обучение онлайн.

До полномасштабной войны Артем работал за границей, но вернулся в Украину с началом российского вторжения. Долгое время думал, чем будет заниматься дальше, пока его знакомая руководитель местного БФ Надежда Слухай не рассказала о грантовой поддержке от "МХП - Громаді".

Парень был убежден, что имеет слишком мало опыта, чтобы хорошо представить свою идею - кулинарный проект "Український макарон", где будет изготавливать изысканные иностранные десерты (тарты, моти, макароны), но с собственной отделкой и маркировкой, чтобы они стали доступными для украинцев в маленьких городах и селах.

Но все же он решился. Сначала прошел обучение от фонда - узнал, как создать бизнес-стратегию и составить бизнес-план.

После обучения Артем заполнил форму на сайте фонда, где описал свою бизнес-идею, хотя особо не рассчитывал на победу.

"Еще несколько лет назад я думал, что гранты выигрывают только "свои": кумовья, братья, сваты, и нереально там пробиться. Когда мне позвонили из фонда и сообщили о победе, то первую минуту я просто молчал и не мог в это поверить. А когда узнал, сколько интересных бизнесов победили в конкурсе "Роби своє" за два года, то изменил свое мнение", - вспоминает Артем.

Артем Розкокоха получил почти 70 000 гривен. Благодаря грантовой поддержке парень приобрел дорогой духовой шкаф Bosch, блендер Bamix и мощную вафельницу.

"Если бы не грант, то я бы не смог приобрести такую дорогостоящую технику. А сейчас использую топовую технику и могу благодаря ей создавать еще больше десертов. До проекта я готовил 100 макарон за 4-5 часов, а сейчас то же количество делаю вдвое быстрее", - делится парень.

Сейчас Артем создает десерты на свадьбы и другие праздничные мероприятия, а еще поставляет свои кондитерские изделия в 8 заведений питания и 3 магазина Броварского района.

Кондитер советует людям, которые хотят начать собственное дело, не бояться найти в нем эксперта и обратиться за советом. Для Артема таким человеком является Лиза Глинская, которой парень благодарен за обучение и поддержку. Когда он завершил курс у Лизы, она репостила его десерты в свои соцсети с аудиторией полмиллиона человек. Подписчики Лизы писали Артему с вопросами, как он готовит тот или иной десерт, поэтому со временем парень решил запустить собственное обучение.

Кондитер публикует свои десерты в TikTok, а также уже создал собственный курс и запустил его в конце лета прошлого года. Сейчас у Артема учатся онлайн люди из Украины и из-за рубежа.

Кроме этого, парень пытается своим кондитерским бизнесом поддерживать военнослужащих: приобщается с десертами к аукционам, передает вкусности на фронт. Он рассказывает, что готовил свои десерты на большой аукцион, где волонтеры собрали на ВСУ 160 000 гривен. Тогда 5 пирожных продали за 10 000 гривен.

Добавим, что недавно стартовал новый сезон конкурса "Роби своє" от "МХП - Громаді". Предприниматели могут получить до 100 000 гривен на развитие собственного дела. Фонд планирует поддержать до 80 инициатив в 13 областях Украины. Заявки принимают до 9 апреля 2024 года.

Чтобы принять участие в грантовом конкурсе, необходимо:

1. ознакомиться с общей информацией о конкурсе;

2. загрузить аппликационную форму на сайте;

3. сохранить ее на собственном гугл-диске или компьютере;

4. заполнить форму регистрации на сайте, где стоит описать свой проект или бизнес-идею, указать желаемую сумму гранта, которая необходима для ее реализации, поделиться, как именно планируете использовать грантовые средства и вписать личные данные;

5. добавить к заполненной на сайте форме аппликационную заявку в pdf-формате.

"Одним из важнейших критериев отбора любого грантового конкурса является наличие четкой бизнес-модели и понимание спроса целевой аудитории. Подробно опишите, каким вы видите свой бизнес, а также укажите, какую потребность имеет ваша община в получении именно вашей услуги. Чем больше цифр, статистики и показателей вы приведете, тем легче будет оценить потенциал вашей идеи", - говорит руководитель отдела национальных проектов Владимир Панченко.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.