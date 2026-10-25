Що святкують 25 жовтня в Україні та світі
Київ • УНН
У світі відзначають дні опери, макаронів і спина біфіда та гідроцефалії. В Україні вшановують працівників автотранспорту та святих мучеників.
25 жовтня у світі відзначають Всесвітній день опери, Всесвітній день макаронів та Всесвітній день спина біфіда і гідроцефалії. У церковному календарі за новим стилем вшановують святих мучеників Маркіяна і Мартирія, а за старим стилем згадують святого священомученика Карпа, диякона Папілу та мученицю Агатоніку, пише УНН.
Всесвітній день опери (World Opera Day)
Мистецька дата, що започаткована у 2019 році з ініціативи провідних міжнародних оперних асоціацій - OPERA America, Opera Europa та Ópera Latinoamérica. Дата обрана на честь днів народження двох видатних композиторів: Жоржа Бізе та Йоганна Штрауса-сина.
День покликаний популяризувати оперне мистецтво як надбання світової культури, підкреслити його позитивний вплив на емоційний стан суспільства та розвивати міжнародну співпрацю між музичними театрами.
Всесвітній день макаронів (World Pasta Day)
Започаткований у 1995 році під час Першого Всесвітнього конгресу пасти у Римі 40 виробниками макаронних виробів з усього світу.
Подія підкреслює культурне, економічне та гастрономічне значення пасти як одного з найпопулярніших, доступних, поживних та екологічно стійких продуктів харчування на планеті.
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Всесвітній день спина біфіда і гідроцефалії (World Spina Bifida and Hydrocephalus Day)
Масштабна дата, заснована Міжнародною федерацією спина біфіда та гідроцефалії.
Подія покликана підвищити обізнаність суспільства про вроджені вади розвитку хребта й головного мозку, привернути увагу до важливості прийому фолієвої кислоти жінками під час планування вагітності для профілактики дефектів нервової трубки плода, а також сприяти інклюзії та покращенню якості життя пацієнтів із цими діагнозами.
День працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства України
Офіційне професійне свято, встановлене Указом Президента України від 13 жовтня 1993 року, яке відзначається щорічно у четверту неділю жовтня. Подія об'єднує водіїв цивільного, пасажирського й вантажного транспорту, інженерів, ремонтників та будівничих автошляхів.
Свято підкреслює велике значення транспортної інфраструктури та логістики для забезпечення економічної стабільності, обороноздатності держави та зв'язку між регіонами.
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