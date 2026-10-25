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The New York Times

Що святкують 25 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 46 перегляди

У світі відзначають дні опери, макаронів і спина біфіда та гідроцефалії. В Україні вшановують працівників автотранспорту та святих мучеників.

Що святкують 25 жовтня в Україні та світі

25 жовтня у світі відзначають Всесвітній день опери, Всесвітній день макаронів та Всесвітній день спина біфіда і гідроцефалії. У церковному календарі за новим стилем вшановують святих мучеників Маркіяна і Мартирія, а за старим стилем згадують святого священомученика Карпа, диякона Папілу та мученицю Агатоніку, пише УНН.

Всесвітній день опери (World Opera Day)

Мистецька дата, що започаткована у 2019 році з ініціативи провідних міжнародних оперних асоціацій - OPERA America, Opera Europa та Ópera Latinoamérica. Дата обрана на честь днів народження двох видатних композиторів: Жоржа Бізе та Йоганна Штрауса-сина.

День покликаний популяризувати оперне мистецтво як надбання світової культури, підкреслити його позитивний вплив на емоційний стан суспільства та розвивати міжнародну співпрацю між музичними театрами.

Всесвітній день макаронів (World Pasta Day)

Започаткований у 1995 році під час Першого Всесвітнього конгресу пасти у Римі 40 виробниками макаронних виробів з усього світу.

Подія підкреслює культурне, економічне та гастрономічне значення пасти як одного з найпопулярніших, доступних, поживних та екологічно стійких продуктів харчування на планеті.

Думав, що гранти виграють лише "свої": як кондитер з Київщини почав створювати українські макарони03.04.24, 10:44 • 28477 переглядiв

Всесвітній день спина біфіда і гідроцефалії (World Spina Bifida and Hydrocephalus Day)

Масштабна дата, заснована Міжнародною федерацією спина біфіда та гідроцефалії.

Подія покликана підвищити обізнаність суспільства про вроджені вади розвитку хребта й головного мозку, привернути увагу до важливості прийому фолієвої кислоти жінками під час планування вагітності для профілактики дефектів нервової трубки плода, а також сприяти інклюзії та покращенню якості життя пацієнтів із цими діагнозами.

День працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства України

Офіційне професійне свято, встановлене Указом Президента України від 13 жовтня 1993 року, яке відзначається щорічно у четверту неділю жовтня. Подія об'єднує водіїв цивільного, пасажирського й вантажного транспорту, інженерів, ремонтників та будівничих автошляхів.

Свято підкреслює велике значення транспортної інфраструктури та логістики для забезпечення економічної стабільності, обороноздатності держави та зв'язку між регіонами.

Київрада відхилила петицію про рух автотранспорту через мости столиці під час повітряних тривог05.12.24, 18:24 • 20535 переглядiв

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія - читця та диякона Афінського собору у Царгороді, які слугували сподвижниками святителя Патріарха Павла Сповідника.

Під час панування аріанської єресі за імператора Констанція вони відмовилися зректися нікейського символу віри та прийняти аріанське вчення, виявивши непохитність, за що були страчені через відсічення голови близько 355 року.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Карпа, єпископа Фіатирського, диякона Папіли, Агатоніки та Фавста, які постраждали за віру за царювання імператора Деція.

Відмовившись від складання жертв язичницьким богам перед правителем Валерієм, вони перенесли жорстокі катування і були страчені у Фіатирах.

"Немає нічого святого": росіяни вдарили по церкві на Хмельниччині - ОВА20.10.26, 01:44 • 9649 переглядiв

Олександра Месенко

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