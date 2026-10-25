В Риме демонстранты силой проникли в Колизей во время протестов
Киев • УНН
Молодые демонстранты прорвались в Колизей и вступили в столкновения с полицией. Силовики применили водомёты и слезоточивый газ.
В Риме группа молодых демонстрантов проникла в Колизей, несмотря на присутствие сил безопасности. Об этом сообщает итальянское Radio1 Rai, информирует УНН.
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Отмечается, что участники демонстрации силой открыли входные ворота исторической достопримечательности и вошли внутрь.
В то же время правоохранители перекрыли дорогу в направлении Большого цирка, чтобы ограничить движение демонстрантов.
Напряжённо было и возле правительственных зданий: демонстранты пытались продолжить марш в их сторону и бросали в полицейских бутылки. Силовики ответили водомётами, слезоточивым газом и силовыми действиями против толпы.
Указывается, что ещё до начала акций полиция доставила в отделения в столице 43 молодых людей, у которых во время проверок обнаружили, в частности, балаклавы, перчатки и маски.
Напомним
В Италии усилили меры безопасности и привлекают сотни военнослужащих накануне новых протестов после масштабных беспорядков в минувшие выходные. В Милане, Риме и Турине опасаются повторения столкновений, разграбления магазинов и уличного насилия.
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