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The New York Times

У Римі демонстранти силою проникли до Колізею під час протестів

Київ • УНН

 • 1502 перегляди

Молоді демонстранти прорвалися до Колізею та вступили в сутички з поліцією. Силовики застосували водомети й сльозогінний газ.

У Римі демонстранти силою проникли до Колізею під час протестів

У Римі група молодих демонстрантів проникла до Колізею, незважаючи на присутність сил безпеки. Про це повідомляє італійське Radio1 Rai, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що учасники демонстрації силою відкрили вхідні ворота історичної пам’ятки та зайшли всередину.

Водночас правоохоронці перекрили дорогу в напрямку Великого цирку, щоб обмежити рух демонстрантів.

Напружено було й біля урядових будівель: демонстранти намагалися продовжити марш у їхній бік та кидали у поліцейських пляшки. Силовики відповіли водометами, сльозогінним газом та силовими діями проти натовпу.

Вказується, що ще до початку акцій поліція доставила до дільниць у столиці 43 молодих людей, у яких під час перевірок знайшли, зокрема, балаклави, рукавички та маски.

Нагадаємо

В Італії посилили заходи безпеки та залучають сотні військових напередодні нових протестів після масштабних заворушень минулих вихідних. У Мілані, Римі та Турині побоюються повторення сутичок, пограбувань магазинів і вуличного насильства.

Італія слідом за Францією перевіряє можливу причетність росії до заворушень у ЄС - ЗМІ22.10.26, 10:33 • 6594 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоСвітПодії
Сутички
Рим
Італія