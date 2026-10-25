У Римі демонстранти силою проникли до Колізею під час протестів

У Римі група молодих демонстрантів проникла до Колізею, незважаючи на присутність сил безпеки. Про це повідомляє італійське Radio1 Rai, інформує УНН.

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Зазначається, що учасники демонстрації силою відкрили вхідні ворота історичної пам’ятки та зайшли всередину.

Водночас правоохоронці перекрили дорогу в напрямку Великого цирку, щоб обмежити рух демонстрантів.

Напружено було й біля урядових будівель: демонстранти намагалися продовжити марш у їхній бік та кидали у поліцейських пляшки. Силовики відповіли водометами, сльозогінним газом та силовими діями проти натовпу.

Вказується, що ще до початку акцій поліція доставила до дільниць у столиці 43 молодих людей, у яких під час перевірок знайшли, зокрема, балаклави, рукавички та маски.

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