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В Италии спустя 51 год возобновили расследование убийства режиссёра Пьера Паоло Пазолини

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Прокуратура Рима возобновила дело после появления нового свидетеля. Обстоятельства гибели Пазолини остаются спорными более полувека.

В Италии спустя 51 год возобновили расследование убийства режиссёра Пьера Паоло Пазолини

Прокуратура Рима возобновила расследование убийства известного итальянского режиссёра, поэта и писателя Пьера Паоло Пазолини, произошедшего 2 ноября 1975 года. Через 51 год после преступления в деле появился новый свидетель, который может помочь установить обстоятельства трагедии. Об этом сообщает ANSA, передаёт УНН.

Детали

По информации агентства, новый свидетель потенциально располагает сведениями, которые позволят пролить свет на обстоятельства убийства, остающиеся предметом споров уже более полувека.

Инициатором возобновления расследования стал адвокат Стефано Маччони. В ноябре 2025 года он подал соответствующее ходатайство от имени Ордена журналистов региона Лацио, режиссёра Давида Гриеко и писателя Джованни Джованнетти. В мае 2026 года обращение дополнили новыми материалами.

Что известно о загадочном убийстве Пазолини

Тело Пазолини нашли 2 ноября 1975 года в Остии, недалеко от Рима. Полиция задержала 17-летнего Пино Пелози, который признался в убийстве режиссёра.

Суд приговорил его почти к 10 годам лишения свободы. В 1983 году Пелози досрочно освободили, а впоследствии он отказался от своих показаний.

Согласно новой версии Пелози, на режиссёра напали другие люди, которые во время нападения называли его "грязным коммунистом". Эти заявления породили сомнения относительно истинных обстоятельств преступления.

Пьер Паоло Пазолини был одним из самых известных итальянских кинематографистов XX века. Среди его наиболее известных работ — "Мама Рома", "Птицы большие и малые" и "Сало, или 120 дней Содома".

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