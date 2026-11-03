В Італії через 51 рік відновили розслідування вбивства режисера П'єра Паоло Пазоліні
Київ • УНН
Прокуратура Рима поновила справу після появи нового свідка. Обставини загибелі Пазоліні залишаються спірними понад пів століття.
Прокуратура Рима відновила розслідування вбивства відомого італійського режисера, поета та письменника П'єра Паоло Пазоліні, яке сталося 2 листопада 1975 року. Через 51 рік після злочину у справі з'явився новий свідок, який може допомогти встановити обставини трагедії. Про це повідомляє ANSA, передає УНН.
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За інформацією агентства, новий свідок потенційно володіє відомостями, які дозволять пролити світло на обставини вбивства, що залишаються предметом суперечок понад пів століття.
Ініціатором поновлення розслідування став адвокат Стефано Маччоні. У листопаді 2025 року він подав відповідне клопотання від імені Ордену журналістів регіону Лаціо, режисера Давида Грієко та письменника Джованні Джованнетті. У травні 2026 року звернення доповнили новими матеріалами.
Що відомо про загадкове вбивство Пазоліні
Тіло Пазоліні знайшли 2 листопада 1975 року в Остії поблизу Рима. Поліція затримала 17-річного Піно Пелозі, який зізнався у вбивстві режисера.
Суд засудив його майже до 10 років позбавлення волі. У 1983 році Пелозі достроково звільнили, а згодом він відмовився від своїх свідчень.
За новою версією Пелозі, на режисера напали інші люди, які під час нападу називали його "брудним комуністом". Ці заяви породили сумніви щодо справжніх обставин злочину.
П'єр Паоло Пазоліні був одним із найвідоміших італійських кінематографістів XX століття. Серед його найвідоміших робіт – "Мама Рома", "Птахи великі й малі" та "Сало, або 120 днів Содому".
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