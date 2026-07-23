"Полесье" и "ЛНЗ" начинают выступления в Лиге конференций, "Динамо" продолжит выступления в Лиге Европы - анонс

$44.770.0251.070.03
ukenru
07:28 • 672 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
05:23 • 7194 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 15794 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
22 июля, 16:21 • 30897 просмотра
Зеленский обсудил с представителями Трампа восстановление дипломатии для завершения войны - журналист
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 62768 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
22 июля, 12:44 • 40386 просмотра
МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложенияVideo
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 62024 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 11:03 • 33621 просмотра
Бензин по 93 гривны за литр - эксперт объяснил, когда может вырасти стоимость топлива в Украине
22 июля, 10:44 • 27097 просмотра
Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего ВСУ
22 июля, 09:50 • 21656 просмотра
Зеленский определил, кто возглавит Генштаб и что будет с Сырским
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
61%
745мм
Популярные новости
Украина готова к системному сотрудничеству с Вашингтоном в сфере обороны - Буданов после встречи с послом США при НАТОPhoto22 июля, 22:37 • 11711 просмотра
Россия может помогать Ирану в ударах по объектам ЦРУ - Reuters22 июля, 23:13 • 10013 просмотра
Оккупационным чиновникам на ВОТ начали выдавать военные бронежилеты - ЦНС22 июля, 23:46 • 14077 просмотра
РФ возвращает Крым в прошлое: в оккупированных городах устанавливают таксофоны - ЦПД23 июля, 00:58 • 6550 просмотра
ЕС готовится утвердить 21-й пакет санкций против рф, Греция сняла блокаду после уступок по российскому СПГ - FT05:54 • 10397 просмотра
публикации
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 62768 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 62024 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto22 июля, 09:34 • 44137 просмотра
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки21 июля, 15:04 • 53980 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 63379 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Татьяна Бережная
Павел Залевский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Польша
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 58445 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 49198 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 60103 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 64436 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 90183 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Отопление
Микоян МиГ-29
Financial Times
9К720 Искандер

"Полесье" и "ЛНЗ" начинают выступления в Лиге конференций, "Динамо" продолжит выступления в Лиге Европы - анонс

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

Житомиряне встретятся с "Копенгагеном", а черкасцы сыграют с "Гентом" во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

"Полесье" и "ЛНЗ" начинают выступления в Лиге конференций, "Динамо" продолжит выступления в Лиге Европы - анонс

В четверг, 23 июля, житомирское "Полесье" и черкасский "ЛНЗ" начинают свои выступления в еврокубках. Житомиряне встретятся с "Копенгагеном", а черкасцы сыграют с "Гентом" во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Киевское "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги Европы встретится с "ПАОКом", пишет УНН.

"Динамо" - "ПАОК"

Первый поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и греческим "ПАОКом" начнется в 20:00 на стадионе "Motor Lublin Arena" в польском Люблине. 

Киевляне в первом квалификационном раунде прошли румынскую "Университатю" из Клужа, тогда как "ПАОК", благодаря "бронзе" чемпионата Греции, пробился сразу во второй квалификационный раунд Лиги Европы, поэтому в еврокубках этого сезона еще не играл.

Киевское Динамо выгрызло путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы16.07.2026, 23:36 • 9721 просмотр

Как сообщал УНН, "бело-синие" накануне подписали правого защитника сборной Украины и львовских "Карпат" Алексея Сыча, а перед этим оформили трансфер французского нападающего Пьера Мунгенге.

"Динамо" подписало правого защитника Алексея Сыча21.07.2026, 20:21 • 3666 просмотров

Отметим, команды между собой встречались лишь дважды - в далеком 1976 году в Кубке Европейских чемпионов (нынешнее название Лиги Чемпионов). Тогда в поединке 1/8 "Динамо" по сумме двух матчей одержало общую победу со счетом - 6:0.

Поединок можно будет посмотреть на телеканале "2+2" или на медиасервисе "Киевстар ТВ".

Букмекеры дают почти одинаковые шансы на победу каждой из команд. На "Динамо" коэффициент - 2,8, на победу "ПАОКа" - 2,4. На ничью - 3,33.

"Полесье" - "Копенгаген"

"Бронзовый" призер УПЛ - житомирское "Полесье" сегодня также стартует в еврокубках матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций против датского "Копенгагена". Поединок, который состоится на "Арене Кошице" в Словакии, покажет медиасервис MEGOGO.

Это уже будет третья попытка житомирян пробиться в еврокубки. Дебютировали волки в Лиге конференций в сезоне 2024/2025, где во втором квалификационном раунде Лиги конференций сенсационно вылетели от люблинской "Олимпии" - общий счет 4:1.

В сезоне 2025/2026 "Полесье" дошло до раунда плей-офф Лиги конференций, где уступило итальянской "Фиорентине" - 6:2 по сумме двух матчей.

«Динамо» сыграет в основном раунде Лиги конференций, а «Полесье» завершило нынешнюю борьбу на международной арене29.08.2025, 00:38 • 3895 просмотров

В летнее межсезонье "Полесье" усилилось вингером с Кабо-Верде Леандро Андраде, опорным полузащитником Андрусвом Араухо, опорным полузащитником Аборгой Винсом, а также свободным агентом перешел Георгий Бущан и выкупили контракт у "Динамо" Максима Брагару.

В то же время "волков" покинули Луифер Эрнандес, Сергей Корнийчук, Томер Йосефи, Димитар Трайков, Эмиль Мустафаев, Алексей Гуцуляк, Богдан Леднев и Лукас Тейлор.

В этом матче букмекеры видят фаворитом датскую команду, на победу которой дают коэффициент - 1,8. На победу "Полесья" дают коэффициент - 4,2, а на ничью — 3,6.

Определились соперники украинских клубов во втором квалификационном раунде еврокубков17.06.2026, 16:19 • 2842 просмотра

"ЛНЗ" - "Гент"

"Серебряный" призер УПЛ также сегодня впервые в истории стартует в еврокубках. Команда из Черкасс на стадионе "Orlen Arena" в польском Плоцке примет бельгийский "Гент" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций. Старт поединка запланирован на 21:30.

Посмотреть игру можно будет на платформе "Киевстар ТВ".

"Гент", как и "ЛНЗ", еще не играл в этом сезоне в еврокубках. В сезоне 2025/26 "Гент" финишировал на шестом месте в чемпионате Бельгии, что позволило команде получить путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА.

"ЛНЗ" в летнее межсезонье значительно пополнило состав. В частности, пришли нападающий Коди Дэвид, вингер Теди Цара, а также защитники Виталий Роман, Андрей Китела, полузащитники Таллес и Дмитрий Матковский.

Преимущество в этом поединке букмекеры отдают бельгийскому коллективу - коэффициент 1,94. На победу "ЛНЗ" дают коэффициент - 4, а на ничью - 3,33.

Украинские клубы узнали потенциальных соперников в Лиге Европы и Лиге конференций20.07.2026, 15:41 • 2769 просмотров

Павел Башинский

Спорт
ФК «Динамо» Киев
Люблин
Бельгия
Греция
Италия
Словакия