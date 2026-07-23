"Полесье" и "ЛНЗ" начинают выступления в Лиге конференций, "Динамо" продолжит выступления в Лиге Европы - анонс
Киев • УНН
Житомиряне встретятся с "Копенгагеном", а черкасцы сыграют с "Гентом" во втором квалификационном раунде Лиги конференций.
В четверг, 23 июля, житомирское "Полесье" и черкасский "ЛНЗ" начинают свои выступления в еврокубках. Житомиряне встретятся с "Копенгагеном", а черкасцы сыграют с "Гентом" во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Киевское "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги Европы встретится с "ПАОКом", пишет УНН.
"Динамо" - "ПАОК"
Первый поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и греческим "ПАОКом" начнется в 20:00 на стадионе "Motor Lublin Arena" в польском Люблине.
Киевляне в первом квалификационном раунде прошли румынскую "Университатю" из Клужа, тогда как "ПАОК", благодаря "бронзе" чемпионата Греции, пробился сразу во второй квалификационный раунд Лиги Европы, поэтому в еврокубках этого сезона еще не играл.
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Как сообщал УНН, "бело-синие" накануне подписали правого защитника сборной Украины и львовских "Карпат" Алексея Сыча, а перед этим оформили трансфер французского нападающего Пьера Мунгенге.
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Отметим, команды между собой встречались лишь дважды - в далеком 1976 году в Кубке Европейских чемпионов (нынешнее название Лиги Чемпионов). Тогда в поединке 1/8 "Динамо" по сумме двух матчей одержало общую победу со счетом - 6:0.
Поединок можно будет посмотреть на телеканале "2+2" или на медиасервисе "Киевстар ТВ".
Букмекеры дают почти одинаковые шансы на победу каждой из команд. На "Динамо" коэффициент - 2,8, на победу "ПАОКа" - 2,4. На ничью - 3,33.
"Полесье" - "Копенгаген"
"Бронзовый" призер УПЛ - житомирское "Полесье" сегодня также стартует в еврокубках матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций против датского "Копенгагена". Поединок, который состоится на "Арене Кошице" в Словакии, покажет медиасервис MEGOGO.
Это уже будет третья попытка житомирян пробиться в еврокубки. Дебютировали волки в Лиге конференций в сезоне 2024/2025, где во втором квалификационном раунде Лиги конференций сенсационно вылетели от люблинской "Олимпии" - общий счет 4:1.
В сезоне 2025/2026 "Полесье" дошло до раунда плей-офф Лиги конференций, где уступило итальянской "Фиорентине" - 6:2 по сумме двух матчей.
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В летнее межсезонье "Полесье" усилилось вингером с Кабо-Верде Леандро Андраде, опорным полузащитником Андрусвом Араухо, опорным полузащитником Аборгой Винсом, а также свободным агентом перешел Георгий Бущан и выкупили контракт у "Динамо" Максима Брагару.
В то же время "волков" покинули Луифер Эрнандес, Сергей Корнийчук, Томер Йосефи, Димитар Трайков, Эмиль Мустафаев, Алексей Гуцуляк, Богдан Леднев и Лукас Тейлор.
В этом матче букмекеры видят фаворитом датскую команду, на победу которой дают коэффициент - 1,8. На победу "Полесья" дают коэффициент - 4,2, а на ничью — 3,6.
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"ЛНЗ" - "Гент"
"Серебряный" призер УПЛ также сегодня впервые в истории стартует в еврокубках. Команда из Черкасс на стадионе "Orlen Arena" в польском Плоцке примет бельгийский "Гент" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций. Старт поединка запланирован на 21:30.
Посмотреть игру можно будет на платформе "Киевстар ТВ".
"Гент", как и "ЛНЗ", еще не играл в этом сезоне в еврокубках. В сезоне 2025/26 "Гент" финишировал на шестом месте в чемпионате Бельгии, что позволило команде получить путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА.
"ЛНЗ" в летнее межсезонье значительно пополнило состав. В частности, пришли нападающий Коди Дэвид, вингер Теди Цара, а также защитники Виталий Роман, Андрей Китела, полузащитники Таллес и Дмитрий Матковский.
Преимущество в этом поединке букмекеры отдают бельгийскому коллективу - коэффициент 1,94. На победу "ЛНЗ" дают коэффициент - 4, а на ничью - 3,33.
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