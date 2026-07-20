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Украинские клубы узнали потенциальных соперников в Лиге Европы и Лиге конференций

Киев • УНН

 • 1204 просмотра

Киевское "Динамо" в случае прохода "ПАОКа" встретится с победителем пары "Хаммарбю" – "Андерлехт". "ЛНЗ" и "Полесье" также узнали потенциальных соперников в Лиге конференций.

Украинские клубы узнали потенциальных соперников в Лиге Европы и Лиге конференций

В понедельник, 20 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Киевское "Динамо" в случае прохода греческого "ПАОКа" встретится с победителем пары "Хаммарбю" – "Андерлехт". Черкасский "ЛНЗ" в случае прохода в третий раунд квалификации Лиги конференций встретится с победителем пары "Гетеборг" - "Левадия", а житомирское "Полесье" с победителем пары "Дебрецен" - "Пюник", передает УНН.

Детали

По результатам жеребьевки, киевское "Динамо" в случае прохода греческого "ПАОКа" во втором раунде квалификации Лиги Европы, встретится с победителем пары "Хаммарбю" (Швеция) – "Андерлехт" (Бельгия).

Первый поединок 3-го квалификационного раунда состоится 6 августа, ответный матч – 13 августа.

Киевское Динамо выгрызло путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы16.07.26, 23:36 • 9661 просмотр

В случае, если киевляне не смогут преодолеть эту стадию турнира, они продолжат выступления на евроарене в Лиге конференций УЕФА. В таком случае в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА подопечных Игоря Костюка ждет противостояние с проигравшим пары "Карабах" (Азербайджан) - "ЦСКА София" (Болгария). 

Вице-чемпион УПЛ - черкасский "ЛНЗ" в случае прохода бельгийского "Гента" во втором квалификационном раунде Лиги конференций, встретится в следующем раунде с победителем пары - "Гетеборг" (Швеция) - "Левадия" (Эстония). 

"Бронзовый" призер УПЛ - житомирское "Полесье" в случае прохода датского "Копенгагена" во втором квалификационном раунде Лиги конференций, встретится в следующем раунде с победителем пары - "Дебрецен" (Венгрия) - "Пюник" (Армения). 

Определились соперники украинских клубов во втором квалификационном раунде еврокубков17.06.26, 16:19 • 2822 просмотра

Павел Башинский

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