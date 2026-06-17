Определились соперники украинских клубов во втором квалификационном раунде еврокубков

В среду, 17 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций. Киевское "Динамо" в случае прохода "Университати" встретится с "ПАОКом" в Лиге Европы, черкасский "ЛНЗ" встретится с "Гентом", а "Полесье" встретится с "Копенгагеном" во втором квалификационном раунде Лиги конференций, передает УНН.

Детали

Согласно результатам жеребьевки, киевское "Динамо" в случае победы над "Университатей" из румынского Клужа ждет противостояние с греческим "ПАОКом".

Матчи второго квалификационного раунда будут сыграны 23 и 30 июля. Первый матч "бело-синие" проведут дома, ответный - на выезде.

В случае, если киевляне не смогут преодолеть эту стадию турнира, они продолжат выступления на евроарене в Лиге конференций УЕФА. В таком случае во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА подопечных Игоря Костюка ждет противостояние с норвежским "Бранном".

Вице-чемпион УПЛ - черкасский "ЛНЗ" встретится с бельгийским "Гентом" во втором квалификационном раунде Лиги конференций, а "бронзовый" призер УПЛ - житомирское "Полесье" встретится с датским "Копенгагеном".

Поединки пройдут 23 и 30 июля.

Напомним

Во вторник, 16 июня, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы УЕФА. На этой стадии свой еврокубковый путь в сезоне 2026/2027 начнет киевское "Динамо" как победитель Кубка Украины.