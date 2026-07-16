Киевское Динамо выгрызло путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы
Киев • УНН
В серии пенальти киевское Динамо одолело румынскую Университатю со счетом 4:2. Во втором круге квалификации украинский клуб сыграет против греческого ПАОКа.
Киевское «Динамо» вышло во второй квалификационный раунд футбольной Лиги Европы. В повторном матче первого квалификационного раунда украинский гранд одолел румынский «Университатю» из Клужа, сообщает УНН.
Детали
Как и в первом (номинально домашнем для «Динамо») матче, команды не смогли ни разу поразить ворота друг друга в игровое время.
Судьбу противостояния решила серия послематчевых пенальти, где сильнее оказались подопечные Игоря Костюка — 4:2.
Добавим, что во втором раунде квалификации Лиги Европы «Динамо» сыграет против греческого «ПАОКа».
Напомним
Накануне матча букмекеры считали фаворитом «Динамо», на победу которого можно было поставить с коэффициентом — 1,6. На победу «Университати» букмекеры давали коэффициент — 5,15.
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