"Динамо" подписало правого защитника Алексея Сыча

Киевское «Динамо» оформило трансфер правого защитника сборной Украины и львовских «Карпат» Алексея Сыча. Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления сотрудничества еще на один год, сообщили в клубе, передает УНН.

Футбольный клуб «Динамо» подписал контракт с 25-летним правофланговым защитником Алексеем Сычем. Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления сотрудничества еще на один год

Как рассказали в клубе, Сыч является воспитанником львовских «Карпат», за которые дебютировал 14 марта 2020 года в львовском дерби против ФК «Львов» (1:1) в рамках 23-го тура Премьер-лиги, выйдя на поле в стартовом составе.

С 2020 по 2025 годы Сыч был игроком львовского «Руха». В сезоне 2022/23 выступал на правах аренды за бельгийский «Кортрейк» (14 матчей в чемпионате Бельгии, 3 в Кубке).

В январе 2025 года вернулся во львовские «Карпаты». В УПЛ на счету Сыча 87 матчей, еще 2 – в Кубке Украины.

На счету Сыча два матча за национальную сборную Украины. Дебютировал 19 ноября 2024 года в поединке Лиги Наций Албания – Украина (1:2). Также принял участие в матче плей-офф Лиги Наций Украина – Бельгия (3:1), состоявшемся 20 марта 2025 года