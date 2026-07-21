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"Динамо" подписало правого защитника Алексея Сыча

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Киевское "Динамо" подписало контракт на три года с 25-летним защитником Алексеем Сычем. По данным Transfermarkt, сумма трансфера из львовских "Карпат" составила 1 млн евро.

"Динамо" подписало правого защитника Алексея Сыча

Киевское «Динамо» оформило трансфер правого защитника сборной Украины и львовских «Карпат» Алексея Сыча. Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления сотрудничества еще на один год, сообщили в клубе, передает УНН

Футбольный клуб «Динамо» подписал контракт с 25-летним правофланговым защитником Алексеем Сычем. Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления сотрудничества еще на один год 

- говорится в сообщении. 

Как рассказали в клубе, Сыч является воспитанником львовских «Карпат», за которые дебютировал  14 марта 2020 года в львовском дерби против ФК «Львов» (1:1) в рамках 23-го тура Премьер-лиги, выйдя на поле в стартовом составе. 

С 2020 по 2025 годы Сыч был игроком львовского «Руха». В сезоне 2022/23 выступал на правах аренды за бельгийский «Кортрейк» (14 матчей в чемпионате Бельгии, 3 в Кубке). 

В январе 2025 года вернулся во львовские «Карпаты». В УПЛ на счету Сыча 87 матчей, еще 2 – в Кубке Украины. 

На счету Сыча два матча за национальную сборную Украины. Дебютировал 19 ноября 2024 года в поединке Лиги Наций Албания – Украина (1:2). Также принял участие в матче плей-офф Лиги Наций Украина – Бельгия (3:1), состоявшемся 20 марта 2025 года 

- добавили в «Динамо». 

Отметим, хотя сумма трансфера и не разглашается, однако, по данным портала Transfermarkt, киевляне заплатили львовскому клубу 1 млн евро. 

Напомним 

Киевское «Динамо» подписало контракт с 18-летним французским нападающим Пьером Мунгенге, который выступал за молодежку французского ПСЖ, за который играет украинский защитник Илья Забарный. Контракт с игроком рассчитан на три года. 

Павел Башинский

Спорт
Албания
Бельгия
Украина