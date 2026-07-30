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"Динамо" уступило "ПАОКу" и продолжит выступления в Лиге конференций

Киев • УНН

 • 3932 просмотра

Киевское Динамо уступило ПАОКу со счётом 2:0 во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Команда продолжит выступления в третьем раунде Лиги конференций.

"Динамо" уступило "ПАОКу" и продолжит выступления в Лиге конференций

Киевское «Динамо» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против «ПАОКа» потерпело поражение (2:0) и продолжит выступления в Лиге конференций, передает УНН

Детали 

Судьбу поединка решил дубль Янниса Константелиаса, который в предыдущем матче забил гол и отдал две голевые передачи: под занавес первого тайма грек точно пробил в нижний угол Вячеслава Суркиса — 1:0. 

Уже в начале второго тайма Константелиас оформил дубль: форвард обыграл нескольких соперников и нанес удивительный удар из пределов штрафной площади, попав в правый нижний угол ворот. Вячеслав Суркис не имел шансов дотянуться до мяча — 2:0. 

В итоге поединок так и завершился в пользу «ПАОКа», который по сумме двух матчей — 5:2 — проходит в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с победителем пары «Хаммарбю» (Швеция) – «Андерлехт» (Бельгия).

По состоянию на 70-ю минуту матча «Хаммарбю» — «Андерлехт» счет в матче — 1:1 (2:2 — по сумме двух матчей). 

«Динамо» же покидает Лигу Европы и продолжит выступления в третьем раунде Лиги конференций, где встретится с проигравшим в паре «Карабах» (Азербайджан) — «ЦСКА София» (Болгария). Сейчас в этом поединке счет — 0:0 (такой же счет был в первом тайме).

Кроме того, сейчас черкасский «ЛНЗ» играет вничью с бельгийским «Гентом» за выход в следующий раунд Лиги конференций. 

Напомним 

Житомирское «Полесье», играя в большинстве весь второй тайм, минимально уступило датскому «Копенгагену» (2:1) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. 

Антонина Туманова

Спорт
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