Кубок Украины по футболу - стали известны пары в полуфинале

Сегодня, 19 марта, состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины сезона-2025/2026, где определились пары, которые будут соревноваться за выход в финал, передает УНН.

По результатам жеребьевки харьковский "Металлист 1925" встретится с ФК "Чернигов", а черновицкая "Буковина" встретится с киевским "Динамо".

Предварительно, поединки состоятся 21-23 апреля. Противостояние состоит из одного поединка. В случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.

Финал турнира пройдет 20 мая.

"Металлист 1925" и "Чернигов" еще ни разу не пересекались в своей истории, тогда как "Буковина" и "Динамо" в прошлом сезоне пересеклись также в полуфинале Кубка Украины, где киевляне разгромили соперника - 4:1.

Украинская ассоциация футбола презентовала новый дизайн трофея Кубка Украины. Кубок выполнен в идее казачества, а на трофее красуется лозунг "Себе - честь, Украине - слава".