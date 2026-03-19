Кубок Украины по футболу - стали известны пары в полуфинале

Киев • УНН

 • 1794 просмотра

Динамо сыграет с Буковиной, а Металлист 1925 встретится с Черниговом. Матчи пройдут 21-23 апреля, победители определятся в одном поединке.

Сегодня, 19 марта, состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины сезона-2025/2026, где определились пары, которые будут соревноваться за выход в финал, передает УНН.

Подробности

По результатам жеребьевки харьковский "Металлист 1925" встретится с ФК "Чернигов", а черновицкая "Буковина" встретится с киевским "Динамо".

Предварительно, поединки состоятся 21-23 апреля. Противостояние состоит из одного поединка. В случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.

Финал турнира пройдет 20 мая.

Дополнение

"Металлист 1925" и "Чернигов" еще ни разу не пересекались в своей истории, тогда как "Буковина" и "Динамо" в прошлом сезоне пересеклись также в полуфинале Кубка Украины, где киевляне разгромили соперника - 4:1.

Напомним

Украинская ассоциация футбола презентовала новый дизайн трофея Кубка Украины. Кубок выполнен в идее казачества, а на трофее красуется лозунг "Себе - честь, Украине - слава".

Павел Башинский

Спорт
ФК «Металлист 1925»
ФК «Динамо» Киев
Украина