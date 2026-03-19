Кубок Украины по футболу - стали известны пары в полуфинале
Киев • УНН
Динамо сыграет с Буковиной, а Металлист 1925 встретится с Черниговом. Матчи пройдут 21-23 апреля, победители определятся в одном поединке.
Сегодня, 19 марта, состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины сезона-2025/2026, где определились пары, которые будут соревноваться за выход в финал, передает УНН.
Подробности
По результатам жеребьевки харьковский "Металлист 1925" встретится с ФК "Чернигов", а черновицкая "Буковина" встретится с киевским "Динамо".
Предварительно, поединки состоятся 21-23 апреля. Противостояние состоит из одного поединка. В случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.
Финал турнира пройдет 20 мая.
Дополнение
"Металлист 1925" и "Чернигов" еще ни разу не пересекались в своей истории, тогда как "Буковина" и "Динамо" в прошлом сезоне пересеклись также в полуфинале Кубка Украины, где киевляне разгромили соперника - 4:1.
Напомним
Украинская ассоциация футбола презентовала новый дизайн трофея Кубка Украины. Кубок выполнен в идее казачества, а на трофее красуется лозунг "Себе - честь, Украине - слава".