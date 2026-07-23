Динамо Киев отказалось от гостевой квоты на матч с ПАОКом из-за безопасности
Киев • УНН
Киевское Динамо отказалось от гостевой квоты билетов на матч Лиги Европы с греческим ПАОКом из-за рисков безопасности. Клуб призвал болельщиков не посещать игру из-за возможных провокаций.
Киевское «Динамо» приняло решение отказаться от гостевой квоты билетов и призвало болельщиков не посещать ответный матч против греческого ПАОК, который пройдет в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба клуба, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что такое решение было принято из соображений безопасности: клуб не хочет, чтобы повторилась ситуация с агрессивным поведением фанатов команды-соперника, как это было в ответном матче против «Университати» Клуж-Напока.
ФК «Динамо» Киев, обращаясь к тем своим сторонникам, которые планировали посетить ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы с греческим ПАОКом, сообщает, что наш клуб отказался от предусмотренной регламентом УЕФА гостевой квоты билетов на стадионе «Тумба» в Салониках. Это решение принято из соображений безопасности зрителей, учитывая возможные риски провокаций и конфликтных ситуаций накануне, во время проведения и после окончания встречи между ПАОКом и «Динамо» в Греции. Просим отнестись к нему с пониманием
Тем болельщикам, которые все же планируют посетить этот футбольный поединок, советуют обратиться за консультациями и рекомендациями в Консульство Украины в Салониках.
Напомним
Киевское «Динамо» вышло во второй квалификационный раунд футбольной Лиги Европы. В повторном матче первого квалификационного раунда украинский гранд одолел румынский «Университатю» из Клужа.
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