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Матч 1-го тура УПЛ между Динамо и Левым Берегом перенесен

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Поединок 1-го тура УПЛ между киевскими Динамо и Левым Берегом перенесен на 2 декабря. Причиной, вероятно, стало участие Динамо в квалификации Лиги Европы.

Матч 1-го тура УПЛ между Динамо и Левым Берегом перенесен

Матч 1-го тура футбольной Украинской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 между киевскими «Динамо» и «Левым Берегом», запланированный на 2 августа, перенесен. Об этом сообщает сайт «сине-белых», информирует УНН.

Детали

Отмечается, что новой датой проведения матча выбрано 2 декабря.

Эту игру динамовцы проведут дома. О времени начала встречи будет сообщено дополнительно

- говорится в сообщении.

Напомним

Украинская ассоциация футбола утвердила новый регламент Украинской Премьер-лиги сезона 2026-2027. Согласно ему, в исключительных случаях, связанных с участием клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА, клуб имеет право инициировать перенос матча тура на другую дату, не входящую в пределы соответствующего тура, с назначением матча на резервную дату календаря соревнований.

На 23 июля у «Динамо» запланирован первый поединок второго раунда квалификации Лиги Европы против греческого ПАОКа.

УПЛ официально представила календарь матчей сезона 2026/2726.06.26, 23:59 • 4443 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Спорт
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ФК «Динамо» Киев