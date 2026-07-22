Матч 1-го тура УПЛ между Динамо и Левым Берегом перенесен

Матч 1-го тура футбольной Украинской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 между киевскими «Динамо» и «Левым Берегом», запланированный на 2 августа, перенесен. Об этом сообщает сайт «сине-белых», информирует УНН.

Отмечается, что новой датой проведения матча выбрано 2 декабря.

Эту игру динамовцы проведут дома. О времени начала встречи будет сообщено дополнительно