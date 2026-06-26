УПЛ официально представила календарь матчей сезона 2026/27

Украинская футбольная Премьер-лига официально представила календарь матчей сезона 2026/27. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что базовая дата 1-го тура - 1 августа. В 2026 году запланировано 16 туров. Календарная часть 2027 года начнется с 17-го тура (базовая дата - 27 февраля). Заключительный 30-й тур должен состояться 4 июня 2027 года.

Так, в первом туре сыграют:

"Кривбасс” - “Карпаты";

"Буковина" - "ЛНЗ";

"Динамо" - "Левый Берег";

"Заря" - "Колос";

"Харьков" - "Верес";

"Кудровка" - "Шахтер";

"Черноморец” - “Полесье";

"Эпицентр" - "Оболонь".

Отметим, "украинское-классическое" между "Динамо" и "Шахтером" состоится в 12-м туре, который должен состояться 7 ноября.

Напомним

В среду, 17 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций. Киевское "Динамо" в случае прохода "Университати" встретится с "ПАОКом" в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций соперником черкасского "ЛНЗ" станет бельгийский "Гент", а житомирского "Полесья" - датский "Копенгаген".

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