Лига Европы: "Динамо" сегодня сыграет ответный матч в квалификации против "Университати"
Киев • УНН
16 июля киевское Динамо проведет ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынской Университати. Первый поединок завершился нулевой ничьей.
Сегодня, 16 июля, киевское «Динамо» проведет ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынской «Университати» Клуж. Первый поединок между командами завершился нулевой ничьей, пишет УНН.
Детали
Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между «Динамо» и «Университатей» состоится на «Клуж Арене» в румынском городе Клуж-Напока. Игра начнется в 20:30 по киевскому времени. Первый поединок завершился нулевой ничьей.
Для «бело-синих» первый матч против «Университати», состоявшийся неделю назад, стал первым официальным в новом сезоне. Киевляне начали подготовку ровно месяц назад в Киеве, после чего на несколько недель отправились в Австрию, где во время подготовительного сбора провели пять контрольных матчей (3 победы, 1 ничья, 1 поражение).
Поскольку новый чемпионат Украины начнется для «бело-синих» только 2 августа, подопечные Игоря Костюка сыграли товарищеский матч с польским «Радомяком».
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Вместо этого «Университатя» успела провести официальный поединок между двумя встречами с «Динамо». Подопечные итальянского специалиста сошлись в поединке за Суперкубок Румынии со своими одноклубниками из Крайовы – основное время завершилось ничьей (1:1), а в серии пенальти более умелым снова оказался соперник.
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Где смотреть и кто фаворит
Как и в первом матче, букмекеры фаворитом этого поединка видят «Динамо», на победу которого можно поставить с коэффициентом - 1,6.
На победу «Университати» букмекеры дают коэффициент - 5,15.
Поединок в прямом эфире покажет телеканал «2+2». Также игру можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Победитель этой пары во 2-м этапе отбора Лиги Европы посоревнуется с греческим «ПАОКом», а проигравший во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций встретится с норвежским «Бранном».
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