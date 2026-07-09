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"Динамо" начало еврокубковый сезон ничьей с "Университатей"

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Киевское Динамо в первом матче квалификации Лиги Европы сыграло вничью 0:0 с румынской Университатей. Ответный матч состоится 16 июля в Клуж-Напоке.

"Динамо" начало еврокубковый сезон ничьей с "Университатей"

В четверг, 9 июля, для киевского «Динамо» официально начался сезон-2026/2027. В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы подопечные Игоря Костюка принимали в Люблине румынскую «Университатю» из Клуж-Напоки, передает УНН со ссылкой на ФК «Динамо».

«Бело-синие» активно начали встречу и с первых минут завладели инициативой, контролируя мяч и регулярно угрожая воротам соперника. Уже на 7-й минуте Пихалёнок головой замыкал подачу Редушко с левого фланга, однако пробил прямо во вратаря. Через минуту тот же Пихалёнок нанес еще один удар – на этот раз из-за пределов штрафной, но защитники перевели мяч на угловой.

Номинальные хозяева продолжали давить, тогда как румынская команда почти не создавала моментов у ворот «Динамо». Ближе всего к тому, чтобы открыть счет в первом тайме, динамовцы были на 19-й минуте: Шапаренко с левого фланга штрафной площадки пяткой вывел Редушко к воротам, тот сразу отдал под удар Пихалёнку, но его выстрел прошел рядом с дальней стойкой.

Чуть позже Бражко со штрафного пробил выше ворот, а защитники гостей успешно заблокировали опасные прострелы Волошина и Редушко с разных флангов. Во второй половине тайма «Динамо» не снижало давление. На 36-й минуте гости создали свой самый опасный момент до перерыва: Макалу прострелил с правого фланга, Менди пробивал из центра штрафной, но Нещерет уверенно выиграл дуэль.

Киевляне быстро вернули игру к воротам соперника. Сначала Пономаренко нанес удар с левого фланга штрафной, однако его попытку заблокировали защитники, а затем Шапаренко, дождавшись отскока после подачи Волошина с правого фланга, пробил из центра штрафной выше ворот.

В компенсированное к первому тайму время «Динамо» имело еще одну возможность открыть счет. Пихалёнок в касание вывел Дубинчака на ударную позицию на левом фланге штрафной, но после рикошета мяч прошел рядом с ближней стойкой.

После перерыва «Динамо» снова завладело инициативой. Бражко опасно пробил из-за пределов штрафной, но голкипер Михаил справился с ударом. Вскоре Пономаренко не смог как следует замкнуть подачу с углового, а затем опасный навес Пихалёнка с правого фланга перехватили защитники.

На 55-й минуте гости ответили своим моментом: Кубиш ворвался в штрафную с левого фланга, однако Михавко вовремя заблокировал удар, переведя мяч на угловой. В ответ киевляне продолжили искать пути к воротам соперника. В частности Пономаренко в падении замыкал подачу Волошина с правого фланга, но пробил мимо ворот.

В течение двух минут, с 67-й по 68-ю, динамовцы создали два классных момента, чтобы наконец открыть счет. Сначала после передачи Михавко удар из-за пределов штрафной нанес Буяльский – Михаил парировал мяч. А уже через минуту Шапаренко тонкой передачей нашел Пономаренко на ближнем углу вратарской площадки, однако форварду снова не удалось переиграть голкипера румынской команды.

На 79-й минуте на помощь гостям уже пришла перекладина, когда Дубинчак сыграл на левый фланг штрафной площадки, а Шапаренко с разворота попал в каркас ворот. Через несколько минут уже сам Дубинчак приложился к мячу с дальней дистанции, но пробил рядом с левой стойкой.

На 84-й минуте произошло непредвиденное – из-за веерных отключений в Люблине пропал свет. Вынужденная пауза растянулась на пять минут, а после возобновления игры в последние минуты ближе всех к взятию ворот был Редушко, но его удар из зоны перед штрафной площадкой пришелся над воротами.

В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Ответный матч состоится через неделю, 16 июля, в Клуж-Напоке.

Антонина Туманова

Спорт