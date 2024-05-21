Ватикан хочет открыть представительство в КНР для улучшения отношений с Пекином

Для улучшения дипломатических отношений с Пекином, Ватикан хочет открыть собственное постоянное представительство в КНР. Об этом заявил кардинал Государственный секретарь Пьетро Паролин, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

В издании отметили, что отношения между Ватиканом и коммунистическим Китаем исторически были напряженными, но Папа Римский Франциск сделал приоритетом их нормализацию, опираясь на знаковый пакт 2018 года о назначении епископов.

Мы долго надеялись, что сможем иметь стабильное присутствие в Китае - заявил Паролин.

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По его словам, в Ватикане готовы рассмотреть новые дипломатические формулы для этого. В частности, в прошлом году Ватикан получил разрешение иметь постоянного папского представителя во Вьетнаме, другой коммунистической стране, с которой у него нет дипломатических отношений. Паролин предположил, что посланник Китая в Ватикане может принять другой титул.

Форма может быть разной, не будем зацикливаться на одном - говорит кардинал государственный секретарь Пьетро Паролин.

Он также отметил, что что признание Ватиканом Совета епископов Китая, контролируемого Коммунистической партией Китая, также стоит на повестке дня, но "работа все еще продолжается".

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