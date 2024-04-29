Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции

В воскресенье, 28 апреля, Папа Римский Франциск впервые за семь месяцев совершил поездку за пределы Рима - понтифик посетил Венецию с однодневным визитом. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Во время пятичасового пребывания в Венеции Папа посетил женскую тюрьму, художественную выставку, произнес три речи и проповедь. Он передвигался по городу на инвалидной коляске, багги для гольфа и моторном катере.

На вертолете он прибыл в женскую тюрьму, где Ватикан организовал выставку в рамках Венецианской биеннале. После этого Папа обратился к молодежи перед базиликой Санта-Мария-делла-Салюто, призывая их помогать людям.

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Дополнение

Как пишет Vatican News, во время визита в Венецию Папа Франциск в своей речи о народах, которые страдают от войн и насилия, упомянул и Украину,

Помню о страдающей Украине, Палестине и Израиле, рохинджа и многих других народах, которые страдают из-за войны и насилия. Пусть же Бог мира просветит сердца, чтобы у всех росла воля к диалогу и примирению - заявил понтифик.

Напомним

Папа Франциск призвал паломников молиться за мир в охваченной войной Украине и на Ближнем Востоке, выражая сожаление по поводу гибели молодых солдат и страданий, вызванных конфликтами.