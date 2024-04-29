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Папа Франциск вперше за понад пів року виїхав з Риму: відвідав жіночу в'язницю і виставку у Венеції

Папа Франциск вперше за понад пів року виїхав з Риму: відвідав жіночу в'язницю і виставку у Венеції

Київ • УНН

 • 100806 перегляди

Папа Франциск здійснив свою першу поїздку за межі Риму за останні 7 місяців, відвідавши Венецію на один день, де підняв такі питання, як війна в Україні, закликав до миру шляхом переговорів і закликав молодь допомагати іншим.

У неділю, 28 квітня, Папа Римський Франциск вперше за сім місяців здійснив поїздку за межі Риму - понтифік відвідав Венецію з одноденним візитом. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Під час п’ятигодинного перебування у Венеції Папа відвідав жіночу в’язницю, художню виставку, виголосив три промови та проповідь. Він пересувався містом на інвалідному візку, багі для гольфу і моторному катері.

На гелікоптері він прибув до жіночої в’язниці, де Ватикан організував виставку у межах Венеційської бієнале. Після цього Папа звернувся до молоді перед базилікою Санта-Марія-делла-Салюто, закликаючи їх допомагати людям.

Папа Франциск про Україну та сектор Газа: "Мир шляхом переговорів кращий, ніж безкінечна війна"25.04.24, 10:58 • 20509 переглядiв

Доповнення

Як пише Vatican News, під час візиту до Венеції Папа Франциск у своїй промові про народи, які потерпають від війн і насильства, згадав  й Україну,

Пам’ятаю про стражденну Україну, Палестину та Ізраїль, рохінджа та багато інших народів, які страждають через війну та насильство. Нехай же Бог миру просвітить серця, щоб у всіх зростала воля до діалогу та примирення

- заявив понтифік. 

Нагадаємо

Папа Франциск закликав паломників молитися за мир в охопленій війною Україні та на Близькому Сході, висловлюючи жаль з приводу загибелі молодих солдатів і страждань, викликаних конфліктами.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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