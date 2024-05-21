Ватикан хоче відкрити представництво в КНР для покращення відносин з Пекіном
Київ • УНН
Ватикан хоче відкрити постійне представництво в Китаї для поліпшення дипломатичних відносин з Пекіном, заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін.
Для покращення дипломатичних відносин з Пекіном, Ватикан хоче відкрити власне постійне представництво у КНР. Про це заявив кардинал Державний секретар П’єтро Паролін, передає Reuters, пише УНН.
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У виданні відзначили, що відносини між Ватиканом і комуністичним Китаєм історично були напруженими, але Папа Римський Франциск зробив пріоритетом їх нормалізацію, спираючись на знаковий пакт 2018 року про призначення єпископів.
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За його словами, у Ватикані готові розглянути нові дипломатичні формули для цього. Зокрема, торік Ватикан отримав дозвіл мати постійного папського представника у В’єтнамі, іншій комуністичній країні, з якою він не має дипломатичних відносин. Паролін припустив, що посланник Китаю у Ватикані може прийняти інший титул.
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Він також зауважив, що що визнання Ватиканом Ради єпископів Китаю, яка контролюється Комуністичною партією Китаю, також стоїть на порядку денному, але "робота ще триває".
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