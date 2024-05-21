Ватикан хоче відкрити представництво в КНР для покращення відносин з Пекіном

ukenru
17:57 • 30081 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 45332 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 64393 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 162531 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 128718 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 129098 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 123318 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 119255 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111485 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129798 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 116804 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 77061 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 84192 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 101767 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 63820 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 162578 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 336463 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 414075 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 424710 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 336036 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 45426 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 84192 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 77061 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 86305 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 100427 перегляди
Актуальне
Ватикан хоче відкрити представництво в КНР для покращення відносин з Пекіном

Ватикан хоче відкрити представництво в КНР для покращення відносин з Пекіном

Київ • УНН

 • 20706 перегляди

Ватикан хоче відкрити постійне представництво в Китаї для поліпшення дипломатичних відносин з Пекіном, заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін.

Для покращення дипломатичних відносин з Пекіном, Ватикан хоче відкрити власне постійне представництво у КНР. Про це заявив кардинал Державний секретар П’єтро Паролін, передає Reuters, пише УНН.

Деталі 

У виданні відзначили, що відносини між Ватиканом і комуністичним Китаєм історично були напруженими, але Папа Римський Франциск зробив пріоритетом їх нормалізацію, спираючись на знаковий пакт 2018 року про призначення єпископів. 

Ми довго сподівалися, що зможемо мати стабільну присутність у Китаї

- заявив Паролін. 

Папа Франциск вперше за понад пів року виїхав з Риму: відвідав жіночу в'язницю і виставку у Венеції 29.04.24, 05:17 • 100806 переглядiв

За його словами, у Ватикані готові розглянути нові дипломатичні формули для цього. Зокрема, торік Ватикан отримав дозвіл мати постійного папського представника у В’єтнамі, іншій комуністичній країні, з якою він не має дипломатичних відносин. Паролін припустив, що посланник Китаю у Ватикані може прийняти інший титул.

Форма може бути різною, не будемо зациклюватися на одному

- каже кардинал Державний секретар П’єтро Паролін.

Він також зауважив, що що визнання Ватиканом Ради єпископів Китаю, яка контролюється Комуністичною партією Китаю, також стоїть на порядку денному, але "робота ще триває".

Нагадаємо

Папа Римський Франциск попередив, що наслідки кліматичної кризи "вже очевидні і серйозно впливають на все більшу частину населення планети". 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
vietnamВ'єтнам
reutersReuters
papa-frantsyskПапа Франциск
pekinПекін
kytaiКитай
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97