Папа Франциск зауважив про небезпечні наслідки кліматичної кризи
Київ • УНН
Папа Франциск попереджає, що наслідки кліматичної кризи вже очевидні і серйозно впливають на все більшу частину населення планети.
Кліматична криза "дійшла до точки неповернення", оскільки планета продовжує відчувати наслідки глобального потепління. Папа Римський Франциск попередив, що наслідки кліматичної кризи "вже очевидні і серйозно впливають на все більшу частину населення планети". Про це пише італійське інформаційне агентство Adnkronos, передає УНН.
Деталі
Папа Римський Франциск зробив заяву щодо ситуації навколо процесу зміни клімату.
Часу більше немає: оскільки глобальне потепління наближається до жахливого рубежу в 1,5 градуса до першої половини 2030 року, його наслідки вже очевидні і серйозно впливають на все більшу частину населення планети
Проблема обговорювалась під час кліматичного саміту у Ватикані, розглядалася тема тісного взаємозв’язку між екологічною та соціальною стійкістю.
Йшлося про те, що найбідніші верстви населення (і ті, хто найменше відповідальний за забруднюючі викиди) страждають від найсерйозніших наслідків зміни клімату, починаючи з екстремальних явищ, таких як повені та посухи.
Було наголошено, що зміни повинні відбуватися на місцевому та національному рівнях, щоб мати конкретну глобальну перевагу.
Нагадаємо
Папа Римський Франциск на тлі війни в Україні та бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС закликав припинити вогонь та зазначив, що "мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна".