Папа Римський закликав припинити війни та знову згадав про переговори
Київ • УНН
Папа Франциск закликає до припинення воєн шляхом переговорів, кажучи, що «мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди краще, ніж нескінченна війна».
Папа Римський Франциск на тлі війни в Україні та бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС закликав припинити вогонь та зазначив, що "мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна". Про це понтифік сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News, передає УНН.
Деталі
"Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб домовитися про мир. Прагніть до миру", - сказав Папа Римський.
"Досягнутий шляхом переговорів мир завжди кращий, ніж нескінченні війни", - вважає понтифік.
Він також розповів, що багато молиться за мир і пропонує зупинити війни
"Будь ласка, зупиніться. Ведіть переговори", - сказав Франциск.
Доповнення
Папа Римський неодноразово закликав до припинення війн у світі, зокрема й в Україні. 12 травня Франциск закликав Україну та росію обміняти всіх полонених. За його словами, Святий Престол готовий посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку.