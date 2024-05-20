Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах

Папа Римский Франциск на фоне войны в Украине и боевых действий между Израилем и ХАМАС призвал прекратить огонь и отметил, что "мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война". Об этом понтифик сказал в интервью телеканалу CBS News, передает УНН.

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"Остановите войну. Вы должны найти способ договориться о мире. Стремитесь к миру", - сказал Папа Римский.

"Достигнутый путем переговоров мир всегда лучше, чем бесконечные войны", - считает понтифик.

Он также рассказал, что много молится за мир и предлагает остановить войны

"Пожалуйста, остановитесь. Ведите переговоры", - сказал Франциск.

Дополнение

Папа Римский неоднократно призывал к прекращению войн в мире, в том числе и в Украине. 12 мая Франциск призвал Украину и россию обменять всех пленных. По его словам, Святой Престол готов поспособствовать любым усилиям в этом направлении.