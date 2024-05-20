ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах

Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах

Киев  •  УНН

20 мая 2024, 08:37  •  5086 просмотра

Read in English

Папа Франциск призывает к прекращению войн путем переговоров, говоря, что "мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война".

Папа Римский Франциск на фоне войны в Украине и боевых действий между Израилем и ХАМАС призвал прекратить огонь и отметил, что "мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война".  Об этом понтифик сказал в интервью телеканалу CBS News, передает УНН

Детали 

"Остановите войну. Вы должны найти способ договориться о мире. Стремитесь к миру", - сказал Папа Римский. 

"Достигнутый путем переговоров мир всегда лучше, чем бесконечные войны", - считает понтифик.

Он также рассказал, что много молится за мир и предлагает остановить войны 

"Пожалуйста, остановитесь. Ведите переговоры", - сказал Франциск.

Дополнение 

Папа Римский неоднократно призывал к прекращению войн в мире, в том числе и в Украине. 12 мая Франциск призвал Украину и россию обменять всех пленных. По его словам, Святой Престол готов поспособствовать любым усилиям в этом направлении.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаполитикаНовости Мира
papa-frantsiskПапа Франциск
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  49908 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  166352 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  160380 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  185282 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  161149 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120433 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125060 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135473 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125634 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118884 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Новости по теме
Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах

Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах

  •  5086 просмотра
Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона

Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона

  •  5689 просмотра
Готовил "прорыв" рашистов на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области: задержан информатор рф

Готовил "прорыв" рашистов на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области: задержан информатор рф

  •  6125 просмотра
В Тисе нашли еще одного утопленника: обнаружили в 10 метрах от румынского берега

В Тисе нашли еще одного утопленника: обнаружили в 10 метрах от румынского берега

  •  5394 просмотра
Дефицит электричества сохраняется, несмотря на потепление, запланирован импорт из 5 стран, графики отключений с 18 часов - Укрэнерго

Дефицит электричества сохраняется, несмотря на потепление, запланирован импорт из 5 стран, графики отключений с 18 часов - Укрэнерго

  •  5356 просмотра
Враг за сутки атаковал 7 населенных пунктов Донетчины: ранены три человека

Враг за сутки атаковал 7 населенных пунктов Донетчины: ранены три человека

  •  6422 просмотра
Правительство приняло ряд решений для решения проблем с электроснабжением

Правительство приняло ряд решений для решения проблем с электроснабжением

  •  6821 просмотра
В Одесской области ночью уничтожили "шахед", накануне еще два вражеских дрона-разведчика

В Одесской области ночью уничтожили "шахед", накануне еще два вражеских дрона-разведчика

  •  6369 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

  •  38622 просмотра
Враг атаковал Полтавскую область уже дважды за сутки, из-за новых взрывов попаданий в инфраструктуру не фиксировали

Враг атаковал Полтавскую область уже дважды за сутки, из-за новых взрывов попаданий в инфраструктуру не фиксировали

  •  6815 просмотра

Популярные

На Львовщине сработала ПВО - ОВА

На Львовщине сработала ПВО - ОВА

  •  115658 просмотра
Россия перебросила на аэродром Оленья треть стратегических бомбардировщиков - спутниковые снимки

Россия перебросила на аэродром Оленья треть стратегических бомбардировщиков - спутниковые снимки

  •  113168 просмотра
ЕС свернул свою военную учебную миссию EUTM в Мали

ЕС свернул свою военную учебную миссию EUTM в Мали

  •  113496 просмотра
Турция направила в Иран 32 альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси

Турция направила в Иран 32 альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси

  •  110614 просмотра
Европа активирует спутниковую систему для поиска Раиси

Европа активирует спутниковую систему для поиска Раиси

  •  104357 просмотра

Публикации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

  •  38622 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  299748 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  286709 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  343127 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  361335 просмотра

Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах

Папа Франциск призывает к прекращению войн путем переговоров, говоря, что "мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война".

Война •   •  5086 просмотра
Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах

Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона

Из-за обломков сбитого вражеского беспилотника в лесном хозяйстве Золочевского района Львовской области вспыхнул пожар, который охватил почти 1 гектар, прежде чем пожарные и работники лесхоза потушили его без жертв.

Война •   •  5689 просмотра
Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона

Готовил "прорыв" рашистов на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области: задержан информатор рф

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области российского информатора, который передавал координаты позиций украинских военных для подготовки "прорывной" атаки на Покровском направлении - одном из самых горячих участков фронта.

Война •   •  6125 просмотра
Готовил "прорыв" рашистов на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области: задержан информатор рф

В Тисе нашли еще одного утопленника: обнаружили в 10 метрах от румынского берега

Еще одного утопленника нашли в 10 метрах от румынского берега в реке Тиса, это уже восьмой такой случай с начала мая.

Общество •   •  5394 просмотра
В Тисе нашли еще одного утопленника: обнаружили в 10 метрах от румынского берега

Дефицит электричества сохраняется, несмотря на потепление, запланирован импорт из 5 стран, графики отключений с 18 часов - Укрэнерго

Благодаря потеплению и солнечной погоде дефицит электроэнергии несколько уменьшился, но все еще остается значительным, что обусловливает необходимость почасовых графиков отключения электроэнергии с 18:00 до 24:00 и импорта из 5 стран.

Общество •   •  5356 просмотра
Дефицит электричества сохраняется, несмотря на потепление, запланирован импорт из 5 стран, графики отключений с 18 часов - Укрэнерго

Враг за сутки атаковал 7 населенных пунктов Донетчины: ранены три человека

Три человека получили ранения в результате российских обстрелов 7 населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки, повреждены 45 гражданских объектов.

Война •   •  6422 просмотра
Враг за сутки атаковал 7 населенных пунктов Донетчины: ранены три человека

Правительство приняло ряд решений для решения проблем с электроснабжением

Украинское правительство ввело политику поддержки бизнеса, позволив компаниям, которые импортируют более 30% энергии, избегать ограничений на потребление электроэнергии, а также упростило процедуры создания резервных автономных мощностей по производству энергии для повышения конкурентоспособности на рынке ЕС.

Экономика •   •  6821 просмотра
Правительство приняло ряд решений для решения проблем с электроснабжением

В Одесской области ночью уничтожили "шахед", накануне еще два вражеских дрона-разведчика

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 17 беспилотников Shahed и 2 российских разведывательных беспилотника Orlan-10 на юге.

Война •   •  6369 просмотра
В Одесской области ночью уничтожили "шахед", накануне еще два вражеских дрона-разведчика

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Декларация депутата от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Геннадия Мазура изъята из публичного доступа из-за неопределенных "мер безопасности", примененных в отношении него.

политика •   •  38622 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Враг атаковал Полтавскую область уже дважды за сутки, из-за новых взрывов попаданий в инфраструктуру не фиксировали

Ночью враг атаковал Полтавскую область двумя группами БПЛА, но попаданий в гражданские объекты или объекты критической инфраструктуры не было, жертв и разрушений не зафиксировано.

Война •   •  6815 просмотра
Враг атаковал Полтавскую область уже дважды за сутки, из-за новых взрывов попаданий в инфраструктуру не фиксировали