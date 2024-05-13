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Папа Римський: Святий Престол готовий посприяти обміну всіх полонених між рф та Україною

Папа Римський: Святий Престол готовий посприяти обміну всіх полонених між рф та Україною

Київ • УНН

 • 30209 перегляди

Папа Франциск вкотре закликав до загального обміну всіх ув'язнених між росією та Україною, запевнивши готовність Святого Престолу сприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих.

У неділю, 12 травня, Папа Римський Франциск знову закликав Україну та росію обміняти всіх полонених. За його словами, Святий Престол готовий посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку. Про це повідомляє Vatican News, передає УНН

"У той час, коли ми святкуємо Вознесіння Воскреслого Господа, який дає нам свободу і хоче, щоб ми були вільними, я знову звертаюся із закликом до загального обміну всіх полонених між росією та Україною, запевняючи у готовності Святого Престолу посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих

– заявив Папа Франциск. 

Папа Римський закликав молитися за мир в Україні, в Палестині, в Ізраїлі, в М'янмі.

Нагадаємо 

Папа Франциск у пасхальном зверненні закликав до припинення війн у світі, зокрема й в Україні, та висловив сподівання про обмін полоненими між Україною та росією. 

Папа Франциск про Україну та сектор Газа: "Мир шляхом переговорів кращий, ніж безкінечна війна"25.04.24, 10:58 • 20509 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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