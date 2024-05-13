Папа Римський: Святий Престол готовий посприяти обміну всіх полонених між рф та Україною
Київ • УНН
Папа Франциск вкотре закликав до загального обміну всіх ув'язнених між росією та Україною, запевнивши готовність Святого Престолу сприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих.
У неділю, 12 травня, Папа Римський Франциск знову закликав Україну та росію обміняти всіх полонених. За його словами, Святий Престол готовий посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку. Про це повідомляє Vatican News, передає УНН.
"У той час, коли ми святкуємо Вознесіння Воскреслого Господа, який дає нам свободу і хоче, щоб ми були вільними, я знову звертаюся із закликом до загального обміну всіх полонених між росією та Україною, запевняючи у готовності Святого Престолу посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих
Папа Римський закликав молитися за мир в Україні, в Палестині, в Ізраїлі, в М'янмі.
Нагадаємо
Папа Франциск у пасхальном зверненні закликав до припинення війн у світі, зокрема й в Україні, та висловив сподівання про обмін полоненими між Україною та росією.
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