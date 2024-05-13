Папа Римский: Святой Престол готов поспособствовать обмену всех пленных между рф и Украиной

В воскресенье, 12 мая, Папа Римский Франциск вновь призвал Украину и россию обменять всех пленных. По его словам, Святой Престол готов посодействовать любым усилиям в этом направлении. Об этом сообщает Vatican News, передает УНН.

"В то время, когда мы празднуем Вознесение Воскресшего Господа, который дает нам свободу и хочет, чтобы мы были свободными, я снова обращаюсь с призывом к общему обмену всех пленных между Россией и Украиной, уверяя в готовности Святого Престола посодействовать любым усилиям в этом направлении, особенно в отношении тяжелораненых и больных - заявил Папа Франциск.

Папа Римский призвал молиться за мир в Украине, в Палестине, в Израиле, в Мьянме.

Напомним

Папа Франциск в пасхальном обращении призвал к прекращению войн в мире, в том числе и в Украине, и выразил надежду на обмен пленными между Украиной и Россией.

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